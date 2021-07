Tối 16-7, thông từ Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết: Từ 18 giờ ngày 15-7 đến 18 giờ ngày 16-7 tỉnh ghi nhận tổng cộng 158 ca dương tính với COVID-19.

Qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại tỉnh từ ngày 24-6 đến nay là 1.041 ca.

Cụ thể, có 94 ca trong các khu cách ly tập trung, 47 ca trong các khu vực phong tỏa, năm ca về từ vùng dịch (TP.HCM, Bình Dương và Tiền Giang) và 12 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test nhanh sàng lọc.

Số trường hợp phát hiện mới trong ngày có 439 F1, 235 F2, cộng đồng đến nay có 3.791 F1 và 8.211 F2.

UBND tỉnh cũng đã thống nhất thành lập năm chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thuỷ theo đề nghị của Công an tỉnh.

Huyện Châu Thành gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COID-19 toàn bộ ấp An Hòa, ấp Tân An, ấp Tân Hòa thuộc xã An Nhơn và toàn bộ khu dân cư trung tâm thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông thêm 7 ngày (tức đến hết ngày 22-7).

Còn Huyện Cao Lãnh thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Trung học cơ sở Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp), với số lượng tiếp nhận tối đa 150 người.