(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam ba người tại Tịnh thất Bồng lai. Riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.