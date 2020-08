F1 của BN 962 bị lây COVID-19 sau 15 phút tiếp xúc

Chiều 17-8, báo cáo tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, cho biết từ ngày 14 đến 17-8, TP ghi nhận thêm 2 ca mắc mới.

Đó là bệnh nhân 962 (30 tuổi), là nhân viên ngân hàng và bệnh nhân VHC (chưa được Bộ Y tế công bố, 25 tuổi), nữ nhân viên ngân hàng. Nữ nhân viên ngân hàng này có tiếp xúc với bệnh nhân 962 vào ngày 8-8.



Liên quan nội dung này, ông Vũ Văn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết khoảng 23h ngày 15-8, quận nhận được thông báo về trường hợp chị VHC (sinh năm 1995) là nhân viên ngân hàng được xác định tiếp xúc F1 với ca bệnh 962. Sau khi nhận được thông tin, quận đã tiến hành điều tra lịch sử dịch tễ của chị C, tạm trú ở ngõ 147 Trương Định.





Ban chỉ đạo COVID-19 TP Hà Nội họp vào chiều 17-8

Ông Hoạt cho biết, chị C. cũng là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Trần Khát Chân. “Khoảng 12h ngày 8-8, chị C. có gặp lấy đồ và đứng nói chuyện khoảng 15 phút với bệnh nhân 962 ở nhà trong ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi. Trong lúc nói chuyện, chị C. không đeo khẩu trang” - ông Hoạt nói.



Đến ngày 9-8, sau khi được anh NMC (bệnh nhân 962) thông báo có tiếp xúc với bệnh nhân 812, chị C. đã chủ động cách ly tại nhà. Đến ngày 16-8, Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm PCR cho chị C. và đưa đi cách ly.



Đến 18h ngày 16-8, Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng nhận được thông báo của CDC Hà Nội về việc chị C. dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 17-8, Bộ Y tế đã công bố về trường hợp về ca mắc COVID-19 mới nhất của Hà Nội là bệnh nhân 969, nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại Phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, là F1 của BN 962.