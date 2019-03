'Giải cứu' người phụ nữ mang khối u khổng lồ nặng 25 kg

Ngày 12-3, BS Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, BV Ung bướu TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u buồng trứng ác tính cho nữ bệnh nhân Trần Thị Thanh Th. (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Trước đó, ngày 1-3, chị Th. nhập viện với bụng to như cái trống. Qua xét nghiệm, các BS xác định chị có một khối u buồng trứng khổng lồ chiếm toàn bộ ổ bụng.



Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy khối u cho chị Th. Ảnh: BSCC

Theo lời chị Th, cách đây 3 năm, bụng chị bắt đầu có dấu hiệu to ra nên đã đi khám và điều trị u nang buồng trứng ở một BV trong tỉnh. Tuy nhiên do điều kiện khó khăn nên chị không tiếp tục điều trị.



Bẵng đi một thời gian, bụng chị ngày càng to hơn. Chị cảm thấy khó thở do bị khối bướu chèn ép, cơ thể cũng dần suy kiệt. May mắn chị được một số nhà hảo tâm đưa đến BV Ung bướu TP.HCM để điều trị.

Tại đây, các BS xác định chị Th có khối u ác tính khổng lồ cần phẫu thuật ngay, nếu không sẽ tử vong trong vài ngày tới. Nhưng do thể trạng bệnh nhân quá yếu, có khả năng không qua nổi ca phẫu thuật nên các BS đã cấp cứu khẩn, chọc dịch giải áp, hồi sức, chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân trước.

Sau khi hội chẩn, sáng 11-3, các BS quyết định phẫu thuật lấy khối u khổng lồ ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Sau 5 giờ phẫu thuật, khối u chứa dịch và bướu nặng hơn 25 kg đã được cắt bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, bệnh nhân đang có dấu hiệu phục hồi tốt, không còn tế bào ung thư trong ổ bụng. BS Tiến tiên lượng khả năng bệnh nhân có thể sống 5 năm lên đến trên 50%. Được biết toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật, điều trị do BV Ung bướu TP.HCM và các nhà hảo tâm hỗ trợ.