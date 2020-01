Giáp tết, nguy cơ thịt heo bẩn tràn vào TP.HCM

Gần tết Nguyên đán 2020, nhu cầu thịt heo tăng cao cũng là dịp nhiều thương lái, tiểu thương tìm cách tuồn thịt heo bệnh từ các tỉnh vào hai chợ đầu mối của TP.HCM.



Liên tục phát hiện vi phạm

Mới đây, Ban quản lý (BQL) An toàn thực phẩm TP.HCM ra quyết định phạt ông Phạm Ngọc Thuận 15,5 triệu đồng. Lý do là ông Thuận định đưa hơn 2.350 kg thịt heo sậm màu, xung huyết, dính nhiều lông bẩn… vào chợ đầu mối Bình Điền. Đáng nói, toàn bộ số thịt trên không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tương tự, hơn 11 triệu đồng là số tiền BQL An toàn thực phẩm TP.HCM phạt ông Trần Văn Đệ do định đưa hơn 40 kg thịt heo không dấu kiểm soát giết mổ từ Long An vào chợ Bình Điền. Số thịt heo này có biểu hiện bệnh truyền nhiễm như xuất huyết, màu tím tái. Ông Phạm Phương Vy cũng bị phạt tiền 9 triệu đồng do định đưa vào chợ đầu mối Bình Điền 120 kg thịt heo nhạt màu, rỉ dịch, xung huyết có nguồn gốc từ tỉnh Long An.

Một tiểu thương khác là bà Lại Thị Xuyến mới bị BQL An toàn thực phẩm TP.HCM phạt tiền gần 3 triệu đồng do định đưa gần 30 kg thịt heo không dấu kiểm soát giết mổ vào chợ đầu mối Hóc Môn kinh doanh. Số thịt heo của bà Xuyến có biểu hiện cơ tái trắng, nhạt màu, xuất huyết nặng, bốc mùi hôi…



Thịt heo kinh doanh trong hai chợ đầu mối tại TP.HCM luôn được kiểm tra chặt chẽ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cảnh cáo vì bán thịt bẩn

Không chỉ phát hiện thịt heo không đảm bảo chất lượng định đưa vào các chợ đầu mối, BQL An toàn thực phẩm TP.HCM còn bắt “tại trận” thịt heo biến chất bày bán trên sạp trong chợ.

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện bà Lại Thị Kim Vân (sạp T24-34) kinh doanh 26 kg thịt heo có mùi hôi, biến đổi màu sắc… trong chợ đầu mối Hóc Môn. Với sai phạm trên, BQL An toàn thực phẩm TP.HCM phạt bà Vân gần 2 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt.

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết ngoài số tiền phạt, bà Vân còn bị chợ đầu mối Hóc Môn ra quyết định cảnh cáo. Nếu vi phạm lần hai sẽ bị cấm kinh doanh trong chợ ba ngày. Vi phạm mức độ nặng hơn sẽ đề nghị UBND huyện Hóc Môn thu hồi giấy phép kinh doanh.

Ông Tiển thông tin thêm, năm 2019 chợ đầu mối Hóc Môn đã xử lý 37 trường hợp tiểu thương kinh doanh thịt heo vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, ra quyết định nhắc nhở và cảnh cáo 25 trường hợp, đình chỉ hoạt động kinh doanh tạm thời sáu trường hợp, cấm vào chợ kinh doanh vĩnh viễn sáu trường hợp. “Chợ đầu mối Hóc Môn kiên quyết xử phạt các sai phạm trong kinh doanh thịt heo để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng” - ông Tiển nhấn mạnh.

37 là số tiểu thương kinh doanh thịt heo vi phạm an toàn thực phẩm bị chợ đầu mối Hóc Môn xử lý năm 2019.

Giám sát chặt thịt heo vào TP.HCM

Bà Lê Đinh Hà Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết trên địa bàn TP hiện có 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Công suất giết mổ bình quân hằng đêm trên 6.250 con heo, hơn 80.500 con gà và 20 con bò.

Hiện heo đưa vào TP.HCM giết mổ có nguồn gốc từ các tỉnh Bình Dương (gần 38%), Đồng Nai (gần 26%), Bà Rịa-Vũng Tàu (gần 12%), Bình Phước (gần 8%) và Tây Ninh (trên 4%). Để ngăn chặn heo bệnh, các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông sẽ kiểm tra hồ sơ hành chính và từng lô hàng. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

“Trong trường hợp nghi ngờ, các trạm thông báo cơ sở giết mổ nơi đến để kiểm tra tiếp, đảm bảo heo có nguồn gốc rõ ràng. Không sử dụng chất tăng trọng, chất tiền mê…” - bà Thanh nói.

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng BQL An toàn thực phẩm TP.HCM, nhận định nguy cơ thương lái đưa heo đã giết mổ không đảm bảo an toàn vào hai chợ đầu mối TP.HCM tiêu thụ dịp giáp tết rất cao. Do đó, BQL An toàn thực phẩm TP.HCM đã tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý đúng quy định những trường hợp vi phạm.