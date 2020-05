Bệnh nhân được chuyển từ một bệnh viện tuyến dưới lên cấp cứu tại BV E trong tình trạng mệt mỏi, suy kiệt, da xanh, mất thăng bằng do mất máu nhiều, mạch nhanh, huyết áp tụt…



Các bác sĩ tuyến dưới đã thực hiện nội soi dạ dày, đại tràng nhưng không phát hiện tổn thương gây nên tình trạng mất máu của bệnh nhân. Điều trị khoảng 14 ngày, tình trạng bệnh ngày càng nặng, khiến cơ thể bệnh nhân gần như suy kiệt hoàn toàn nên đã chuyển BV E để tìm nguyên nhân.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ Khoa nội tiêu hóa quyết định theo dõi xuất huyết tiêu hóa do nguyên nhân từ ruột non và chỉ định nội soi ruột non bóng đôi tìm nguyên nhân.

Kết quả cho thấy có nhiều giun lúc nhúc bám trên niêm mạc ruột hút máu với nhiều điểm tổn thương trên niêm mạc ruột chảy máu, gây nên thiếu máu trầm trọng cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành gắp giun và sinh thiết tổn thương cho bệnh nhân.

Ở một đoạn ruột non của bệnh nhân đã có gần 20 con giun trưởng thành. Các bác sĩ đã gửi mẫu đến Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng trung ương để định danh ký sinh trùng và kết quả khẳng định đó là giun mỏ.