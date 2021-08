Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) trưa 2-8 cho biết TP vừa ghi nhận thêm 52 ca mắc COVID-19 mới.

Cộng dồn với 45 ca ghi nhận lúc 7h sáng cùng ngày, đến thời điểm này TP Hà Nội ghi nhận gần 100 ca. Trong số này có đến 69 ca mắc phát hiện tại cộng đồng.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện thông qua sàng lọc, ho, sốt. Sáng nay có trường hợp bệnh nhân NTC (nữ, 66 tuổi) ngụ tại Thụy Khuê, Tây Hồ tử vong trước khi có kết quả dương tính COVID-19.

Bà C. vào Bệnh viện Tim Hà Nội trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch (3 ngày trước đó có rối loạn tiêu hoá, sốt), được làm test nhanh khánh nguyên âm tính và cấp cứu nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4 giờ sáng ngày 1-8. Sau đó bà C. được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính COVID-19 (do Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

Với việc xuất hiện nhiều ổ dịch mới, nguy hiểm, sáng 2-8 CDC Hà Nội khẩn thiết đề nghị người dân có biểu hiện ho, sốt liên hệ ngày cơ sở y tế để làm xét nghiệm sàng lọc.

CDC cũng phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có người mắc COVID-19 như Chợ Đền Lừ, công ty thực phẩm Thanh Nga.

Như vậy, cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) Hà Nội ghi nhận 1.344 ca mắc, trong đó 840 phát hiện tại cộng đồng.