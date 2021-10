Ngày 1-10, thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một bé vừa mới sinh tổn thương não nặng bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy (sử dụng các kỹ thuật làm lạnh để kiểm soát thân nhiệt xuống mức 32°C - 36°C -PV).

Trước đó, vào ngày 14- 9, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang tiếp nhận bé gái mới sinh là con của chị Võ Thị H. Ng, sanh thường, đủ tháng, cân nặng 3,2kg từ bệnh viện tuyến huyện chuyển lên cấp cứu.

Sau khi vừa sanh ra, bé có biểu hiện trắng bệch, môi tím tái, không tự thở, tim không nghe được, không có phản xạ tay chân



Ngay khi bé chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - chống độc (HSTC-CĐ) Nhi của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, bác sĩ khám và chẩn đoán Bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ do sanh ngạt, kèm tình trạng phổi thông khí kém một bên do tràn khí màng phổi, sốc do tình trạng thiếu oxy mô nặng kéo dài.



Khoa hồi sức tích cực - chống độc Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã cứu thành công 1 trẻ sơ sinh sanh ngạt. Ảnh: Ấp bắc

Bác sĩ CK2 Võ Hữu Đức, Trưởng khoa, đã phân nhóm các bác sĩ, điều dưỡng nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bé, vừa chống sốc, vừa chọc hút dẫn lưu khí màng phổi và đặt nội khí quản cho bé thở máy.

Các bác sĩ nhận định có khả năng bé bị tổn thương não nặng do bệnh não thiếu oxy nên tiến hành lắp đặt hệ thống hạ thân nhiệt chỉ huy ngoại biên điều trị ngay cho bé và duy trì nhiệt độ cơ thể bé 33,5C, kéo dài trong 3 ngày đầu (72 giờ).

Trong suốt quá trình điều trị, bé cũng mắc nhiều biến chứng nặng khác như rối loạn đông máu, suy gan, suy thận, nhiễm trùng huyết… Tuy nhiên nhờ theo dõi sát và điều trị tích cực, đến nay qua 14 ngày điều trị, bé đã cai máy thở, hết co gồng tay chân, bú mạnh, ngủ ngon, chưa ghi nhận có tổn thương bất thường hệ thần kinh và đủ tiêu chuẩn xuất viện.