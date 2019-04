Hai ca tử vong thương tâm trong những ngày nghỉ lễ

Trường hợp thứ nhất là ông PVT (36 tuổi, ở TP.HCM). Chiều 27-4, ông T. leo lên mái tôn sửa điện nhà. Khá lâu không thấy chồng xuống, lại nghe mùi khét nên vợ ông lên lầu xem xét sự tình.

Vợ ông T. tá hỏa khi thấy chồng bất tỉnh nằm trên mái tôn, ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái cháy đen. Vợ ông T. nhanh chóng cúp cầu dao điện, nhờ hàng xóm đưa ông vô nhà rồi gọi Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM.



Nhân viên cấp cứu 115 TP.HCM đang hồi sức tích cực cho bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: TRẦN NGỌC

Vài phút sau, nhân viên cấp cứu 115 có mặt và ghi nhận da ông T. tím tái, đồng tử giãn, ngưng thở ngưng tim. Nhân viên cấp cứu 115 nhanh chóng hồi sức tích cực suốt 45 phút nhưng không kết quả.



Tương tự, nhân viên cấp cứu 115 TP.HCM cũng hồi sức tích cực suốt 60 phút cho bé NVC (2 tuổi, ở TP.HCM) nhưng không hiệu quả. Lý do bé C. đã ngưng tim ngưng thở khá lâu trước khi nhân viên cấp cứu 115 có mặt.

Gia đình cho biết trước đó hai ngày, bé C. liên tục ói và ho khạc đàm. Gia đình đưa bé đi khám và mua thuốc bắc về cho uống. Sau khi uống được hai lần, bé C. liên tục đi cầu phân đen kèm máu đỏ tươi.

Qua hôm sau, bé C. ăn trưa và nôn ói toàn bộ thức ăn, môi và các đầu ngón tay tím tái, thở gấp rồi ngưng thở. Gia đình vội đưa bé C. vào cơ sở y tế gần nhà và nơi đây chẩn đoán bé C. đã ngưng tim, ngưng thở.

Cơ sở y tế này nhanh chóng thực hiện hồi sức tích cực cho bé C, đồng thời gọi Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đến hỗ trợ nhưng đã quá muộn.