Hải Phòng: 4 người nhập viện do nghi ngờ nhiễm virus Corona

Chiều 1-2, Sở Y tế Hải Phòng cho biết tại TP này đã có thêm 4 trường hợp nhập viện theo dõi nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới virus Corona, trong đó có 1 người Trung Quốc.

4 người nhập viện theo dõi do nghi nhiễm bệnh gồm Trần Sơn T (30 tuổi, trú quận Hải An), Nguyễn Văn H (33 tuổi, trú huyện Thuỷ Nguyên), Nguyễn Văn Đ (34 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo) và 1 người Trung Quốc là Lu.W.L (37 tuổi, tạm trú quận Hải An).



Hướng dẫn người bệnh sát khuẩn tay đúng quy trình tại Bệnh viện Việt Tiệp

Trong đó, anh Trần Sơn T là du học sinh tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nhà nghỉ tết từ 19-1. Chiều 1-2, cán bộ y tế tiếp cận tại nhà, kiểm tra thân nhiệt anh T là 37 độ, mạch huyết áp đều ở chỉ số bình thường, không có dấu hiệu ho, hắt hơi, xổ mũi, không đau mỏi cơ xương khớp.

Tuy nhiên, do anh T trở về từ vùng dịch nên đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Tiệp theo dõi.



Anh Nguyễn Văn Đ từ Trung Quốc nhập cảnh về Hải Phòng. Cụ thể ngày 15-1, anh Đ từ Hà Bắc bay về Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó đi xe ô tô từ Nam Ninh về TP Móng Cái rồi đi xe khách về nhà. Tới ngày 30-1 có dấu hiệu sốt, đau họng, đau mỏi cơ bắp, ho.

Chiều 31-1, anh Đ tới khám tại Bệnh viện Vĩnh Bảo, kết quả bệnh nhân sốt 37,8 độ C, đau mỏi cơ, họng đỏ. Bệnh viện Vĩnh Bảo đã chuyển bệnh nhân Đ ra Bệnh viện Việt Tiệp theo dõi. Trưa 1-2 Trung tâm y tế dự phòng đã lấy mẫu bệnh gửi về Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương xét nghiệm.

Bệnh nhân người Trung Quốc là Lu.W.L (quản lý 1 xưởng sản xuất ở KCN Đình Vũ, quận Hải An) bay từ Nội Bài về Thượng Hải sau đó về Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 18-1. Chiều tối 30-1, Lu.W.L cùng vợ bay từ Trung Quốc về Nội Bài rồi về nhà thuê ở phố Văn Cao (quận Hải An, Hải Phòng).

Tối 31-1 Lu.W.L có dấu hiệu ho húng hắng, mệt mỏi, đau đầu. Sáng 1-2 Lu.W.L đã vào điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Cơ quan y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Trung Quốc này gửi đi xét nghiệm.

Trường hợp anh Nguyễn Văn H tuy không di chuyển từ vùng dịch nhưng trước đó, ngày 22 và 24-1, anh H có lái xe chở 2 đoàn khách Trung Quốc. Tới 29-1, anh H có dấu hiệu mỏi mệt, ho, ớn lạnh nên đã vào Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Việt Tiếp để điều trị. Mẫu bệnh phẩm của anh H đã được gửi đi xét nghiệm từ 31-1. Hiện Anh H đang được điều trị tại khu cách ly chờ kết quả xét nghiệm, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thỉnh thoảng ho, mệt mỏi.