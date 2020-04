Hàng quán khó thực hiện tiêu chí ngồi xa nhau 1 m

Buộc đóng cửa nếu tổng tiêu chí an toàn dưới 50% Mỗi tiêu chí đánh giá được chấm điểm từ 0 tới 10. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống buộc phải đóng cửa nếu tổng tiêu chí an toàn dưới 50%. Từ 50% đến 100% và các tiêu chí 5, 9, 10 đều đạt hoặc có thực hiện thì cơ sở được phép hoạt động. Thời gian này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tự đánh giá 10 tiêu chí và khắc phục sớm những tiêu chí thiếu an toàn. Sau đó Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kết hợp với quận, huyện kiểm tra và sẽ đóng cửa cơ sở không đạt. PGS-TS PHẠM KHÁNH PHONG LAN,

Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM