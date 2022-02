Ngày 18-2, Bệnh viện (BV) Quốc tế City (CIH) cho biết vừa cấp cứu thành công một ca sản phụ bị vỡ ối sa dây rốn toàn bộ và cứu sống được em bé hi hữu.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 40 phút, CIH tiếp nhận sản phụ HNT (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trong tình trạng da tái, mướt mồ hôi vì đau và lo lắng. Thai 32 tuần đã bể nắp ối, dây rốn và hai chân em bé thò ra khỏi cửa mình.

Chồng chị T. kể trong lúc đang ngủ chị T đột ngột bị sà nước ối ra ngoài kèm theo 2 chân bé và dây rốn, anh lập tức lấy khăn bịt lại và gọi taxi đến BV. Do phải đi bộ 2 tầng lầu ở nhà sản phụ nên khi đến BV, dây rốn bé chỉ còn đập khá chậm 100-120 lần/ phút.



Sản phụ và gia đình vui mừng khi vượt cạn thành công. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ tại đây đã khám và hội chẩn nhận định đây là trường hợp sa dây rốn hiếm gặp kèm theo sa 2 chân bé. Ê kíp trực đã kịp thời dùng khăn ấm bọc lấy dây rốn cùng với 2 chân bé và kê mông sản phụ lên cao để tránh chèn ép dây rốn đồng thời chuyển nhanh lên phòng mổ.

Tại phòng mổ, do cổ tử cung sản phụ chưa mở trọn nên bác sĩ đã quyết định mổ tối khẩn để đưa bé ra ngoài chỉ trong vòng 3 phút.

Khi tiến hành ca mổ, bác sĩ đã rất khéo léo rút ngược mông và 2 chân bé, đưa bé ra một cách an toàn. Bé nặng 2,65 kg, hoàn toàn không có biến chứng, chấn thương hoặc gãy xương. Do bé non tháng nên ê kíp bác sĩ trực nhi đã có mặt để kịp thời hồi sức cho bé. Khoảng 3 phút sau bé đã tự thở được, có phản xạ, môi và cơ thể hồng hào dần, sau đó được chuyển lên Khoa Hồi sức nhi (NICU) chăm sóc 24 giờ. Hiện bé khỏe mạnh, các chỉ số đều bình thường.

TS-BS Tạ Thị Thanh Thuỷ, Trưởng khoa Sản BV CIH, cho biết đây là một trong những tình huống cấp cứu sản khoa nguy hiểm và khó do áp lực về thời gian rất lớn. Mỗi phút trôi qua, tiên lượng sống còn của bé sẽ giảm đi và biến chứng cho mẹ càng cao. Ngoài ra, bé ở ngôi mông với phần chân thò ra ngoài cửa mình người mẹ cũng là khó khăn cho bác sĩ lúc mổ lấy bé ra, nguy cơ chấn thương cho bé là rất cao nếu xử lý chuyên môn không khéo.

Đồng thời, BS Thủy cũng nhận định đây là một trường hợp vô cùng may mắn nhờ việc người nhà đã nhanh nhạy phản ứng tình huống tốt, biết dùng khăn ướt bọc cuống rốn lại và lập tức đến BV. Cũng nhờ vậy khi ekip bác sĩ trực tiếp nhận cấp cứu cho sản phụ, dây rốn không bị khô và vẫn còn đập.

Các bác sĩ lưu ý khi đã bước vào tuần thai thứ 32, nếu như người mẹ thấy có tình trạng nước ối vỡ xòa ra, nên tìm cách đến BV sớm nhất có thể bởi vì có khả năng dây rốn đã sa trong âm đạo. Còn trường hợp thấy vỡ ối mà có một nùi dây rốn sa ra ngoài cửa mình, phải lập tức dùng khăn nhúng nước ấm khoảng 38 độ C để bọc dây rốn trong khi di chuyển. Đồng thời, sản phụ phải hạn chế đi và ngồi, chỉ nên nằm và nằm nhiều nhất có thể được, đến BV càng nhanh càng tốt để lấy em bé ra kịp thời và cứu sống bé.