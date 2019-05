Hành trình 12 năm và 10.000 em bé mắc bệnh tim được cứu sống

Sáng 30-5, BV Nhi đồng 1 TP.HCM đã tổ chức tổng kết 12 năm triển khai chương trình Tim mạch nhi.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 cho hay, trăn trở trước bệnh tim bẩm sinh ngày một tăng, đe dọa sinh mạng non nớt của các em, từ năm 2004 BV đã bắt đầu triển khai chương trình tim mạch nhi với việc thực hiện phẫu thuật tim kín. Đến năm 2007, BV bắt đầu triển khai phẫu thuật tim hở. Năm 2009 BV áp dụng kỹ thuật thông tim can thiệp và từ 2010 triển khai phẫu thuật tim sơ sinh.

Việc áp dụng các kỹ thuật đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhi. Từ năm 2004 đến 2018, BV đã phẫu thuật tim cho hơn 4.800 ca. Trong đó, giai đoạn 2009-2018 thông tim cho hơn 6.000 ca, điện sinh lý từ tháng 4-2019 đến nay là 13 ca. Ngoài ra, BV còn làm nhiều ca khó như tứ chứng fallot, thông lỗ van 3 lá, hoán vị đại động mạch, tim 3 buồng nhĩ, tim 1 thất, kênh nhĩ thất…



Sở Y tế TP.HCM đã trao tặng giấy khen cho bốn tập thể thực hiện xuất sắc chương trình tim mạch nhi của BV . Ảnh: HL

Đến nay, BV đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại trong phẫu thuật tim mạch nhi như siêu âm tiền sản, can thiệp điện sinh lý, ECMO cho trẻ sơ sinh, MRI tim mạch…

BS Nguyễn Thanh Hùng cho biết, trong giai đoạn 2019-2021, BV Nhi đồng 1 định hướng sẽ thành lập khoa Phẫu thuật tim mạch, tiếp tục phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu (phẫu thuật tim cho trẻ sơ sinh non tháng, cực nhẹ cân, can thiệp điện sinh lý tim, can thiệp mạch máu não…). Xây dựng Trung tâm huấn luyện mô phỏng, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo sẽ hoàn thành Trung tâm tim mạch với đầy đủ các khoa chuyên sâu…

Là một trong những người đầu tiên học chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật tim tại BV, PGS-TS-BS Vũ Minh Phúc, Trưởng khoa Tim mạch của BV cho hay: “Trước năm 2004, khi BV chưa triển khai phẫu thuật tim, cứ 2.000 bệnh nhi mắc bệnh tim nhập viện thì đến 10% tử vong, một con số rất “khủng hoảng”. Hiện nay, con số này đã kéo giảm ngoạn mục còn dưới 1%. Để có được thành quả như trên là nỗ lực rất lớn của cả tập thể BV và các chuyên gia nước ngoài đã không quản khó khăn chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ BS".

Cũng theo BS Phúc, đặc điểm bệnh nhi tim bẩm sinh tại BV thường là 70% bệnh nhân nặng và phức tạp. Có tới 70% bệnh nhân dưới 12 tháng tuổi, 40% dưới 3 tháng tuổi. Trung bình mỗi ngày BV thực hiện 2-3 ca phẫu thuật tim, 5 ca thông tim, trong đó có 70% bệnh nhi nặng phải mổ cấp cứu. Một trong những thành công đáng kể của BV là phẫu thuật tim cho bệnh nhi non tháng, nhẹ cân.

Điển hình là ca phẫu thuật cho bé gái chỉ nặng 850g. Bé gái sinh non khi được 31 tuần, chỉ nặng 850g bị hẹp eo động mạch chủ nặng. Sau khi sinh 20 ngày, bé được chỉ định mổ. Ca mổ kéo dài 60 phút, các BS đã kẹp nối động mạch chủ thành công. Bé được cai máy thở sau 5 ngày phẫu thuật và sau 14 ngày, bé tăng 940g, ăn sữa hoàn toàn và hồi phục ngoạn mục.