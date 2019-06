'Hiệp sĩ' Bình Dương bị thanh niên ngáo đá chém đứt gân tay

"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên được biết đến là khắc tinh của bọn tội phạm trộm cắp xe, cướp giật trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa bị chém đứt gân tay khi cố gắng hỗ trợ lực lượng công an khống chế một thanh niên ngáo đá vào nửa đêm 16-6.

Anh Tiên hiện đang được theo dõi, điều trị tại BV quận Thủ Đức (TP.HCM), vẫn đang còn đau bởi vết thương đứt gân nơi cổ tay.

Anh Tiên kể, vào khoảng 1 giờ 30 phút đêm 16-6, khi anh đang ở nhà (khu phố Bình Đường 3, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì có hai người hốt hoảng đến nhờ phụ giúp bắt một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đang ở trong nhà trọ của họ. Trước đó, thanh niên này đột nhiên chạy xộc vào căn nhà, may mắn hai người trong nhà kịp chạy thoát ra ngoài, còn thanh niên nghi ngáo đá đang cố thủ trong đó.



Anh Tiên kể lại sự việc. Ảnh: HL

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, anh Tiên khuyên hai người gọi báo cho công an vì anh đang tất bật với công việc làm bánh mì để kịp rạng sáng giao cho khách hàng.

Đến 3 giờ 30, khi anh mở cửa nhà thì thấy vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Lúc này, trong tâm trạng kích động vì thấy lực lượng công an, thanh niên nghi ngáo đá đã mở khóa bình gas có sẵn trong nhà trọ uy hiếp mọi người, đồng thời chạy trốn vào nhà tắm.

Được lực lượng công an nhờ hỗ trợ thuyết phục, anh Tiên đã trấn an thanh niên nọ bình tĩnh, công an đã đi hết. Tuy nhiên, thanh niên vẫn ngoan cố, không chịu khuất phục nên anh Tiên buộc phải dùng búa phá cửa xông vào nhà trọ, ôm bình gas đang bị xì ném ra ngoài.

Ngay lập tức, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã xịt bột chữa cháy vào bình gas để phòng cháy nổ. Bị bột này bay trúng khi đang ở trong phòng trọ, anh Tiên choáng váng ngã dựa vào cánh cửa phòng tắm thanh niên kia đang trốn. “Bột xịt vào làm tôi rất khó chịu, choáng váng nên tôi ngã nhào, bàn tay tì vào kẽ hở cửa phòng tắm... Bỗng nhiên tôi nghe đau nhói ở cổ tay, biết bị chém, tôi tiếp tục đá bật cửa cho công an xông vào khống chế hắn. Lúc đó tôi hấy hắn đang cầm con dao dùng để chặt xương to bản trong tay”, anh Tiên kể lại.

Sau khi bị chém, bàn tay cảm giác bị tê liệt và nghi ngờ bị chém đứt gân, anh Tiên đã đến một phòng khám để băng bó. Tuy được đề nghị khâu vết thương nhưng do nghĩ đến còn bánh mì chưa kịp giao, anh xin ra về, mặc cho máu ở vết thương vẫn tiếp tục ra.

Đến sáng 16-6, khi giao hết bánh cho bạn hàng, anh mới yên tâm để bạn chở đến BV Quận Thủ Đức thăm khám lại. Đến khoảng 6 giờ tối cùng ngày anh được khâu gân cổ bàn tay bị đứt.

"Nếu không giao được bánh mì thì phải báo cho bạn hàng sớm, đằng này sự việc xảy ra quá đột xuất, nếu không giao thì lần sau họ sẽ không kêu nữa, mình sẽ mất mối, anh Tiên chia sẻ.

Anh Tiên cho biết, đây là lần thứ 4 đổ máu khi đối mặt với đối tượng gây nguy hiểm. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có sợ hãi khi đối diện với nguy hiểm, anh Tiên khẳng định sẽ tiếp tục hành hiệp khi thấy có sự việc bất bình. “Mình đã xác định giúp người thì phải chịu mất mát, hi sinh nên không có gì phải sợ hãi cả”, anh Tiên bày tỏ.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tài, khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV Quận Thủ Đức, cho hay anh Tiên bị thương cổ tay, đứt gân duỗi ngón tay trụ, gân duỗi chung ngón 3,4,5 và gân duỗi riêng ngón 2 và ngón 5. Anh đã được các bác sĩ phẫu thuật nối gân lại, phục hồi cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ tay. Tiếp theo, anh sẽ phải tập vật lý trị liệu 6 tuần mới bỏ được nẹp tay ra, tiếp tục tập vận động chủ động.



Anh Tiên đang được bác sĩ kiểm tra vết thương. Ảnh: HL

“Những ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân không được cử động mạnh. Sợi gân bị đứt được nối lại bằng chỉ thì sẽ không được cứng như sợi gân ban đầu. Nếu bệnh nhân tập luyện vận động tốt, phục hồi tốt thì sinh hoạt hằng ngày sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, về lâu dài, vận động mạnh như đánh võ sẽ khó hơn”, BS Tài cho biết.