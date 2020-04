Hỏa tốc: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly cả bệnh viện vì COVID-19

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc về việc ban hành hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19.



Ba cấp độ cách ly được tính toán gồm: quy mô khoa, phòng (khi phát hiện từ một ca); quy mô liên khoa, phòng (khi ca bệnh tiếp xúc với người ở khoa, phòng khác liền kề) và quy mô toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh (khi ca bệnh tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều khoa, phòng khác nhau hoặc không xác định được phạm vi nguồn lây nhiễm).

Thời gian cách ly tối thiểu là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh cuối cùng tại khu vực cách ly và có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế nhấn mạnh mục đích của việc cách ly nhằm khoanh vùng, cách ly tại chỗ toàn bộ khu vực có ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 để dập dịch triệt để, không để lây lan sang các khu vực khác của cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng.



BV Bạch Mai - cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 liên quan. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo hướng dẫn, khi phát hiện ca bệnh nhiễm COVID-19, cơ sở khám chữa bệnh cần chuyển ngay bệnh nhân về khu cách ly hoặc buồng cách ly đã được thiết lập hoặc chuyển tới cơ sở khám chữa bệnh được phép thu dung, điều trị COVID-19.

Đối với bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng không có nguy cơ nhiễm, cần chuyển sang các khoa, phòng khác không có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị.

Đối với bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng có nguy cơ nhiễm thì phải thực hiện cách ly tại chỗ.

Đối với cán bộ y tế, thực hiện cách ly ngay tại đơn vị để đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh. Nếu cơ sở khám chữa bệnh bố trí được khách sạn lưu trú ngoài giờ làm việc thì tạm thời cách ly tại khách sạn.

Với những trường hợp không có mặt tại cơ sở khám chữa bệnh khi thiết lập vùng cách ly thì thông báo cho cá nhân đó để tư vấn theo dõi sức khỏe, xét nghiệm, điều trị theo quy định.

Đối với những trường hợp còn lại, nếu tiếp xúc gần với ca bệnh thì thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở y tế do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia hoặc tỉnh quyết định. Nếu tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì tự cách ly tại nhà.

Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng hướng dẫn chi tiết việc thiết lập khu cách ly tương ứng từng cấp độ, trong đó có quy mô toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, ngay sau khi ban hành quyết định cách ly toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh, thủ trưởng đơn vị phải thực hiện ngay việc ngừng hoạt động của khu vực khám bệnh ngoại trú, điều chuyển người bệnh đang điều trị không có nguy cơ nhiễm COVID-19 sang các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn.

Trong trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh khác không đủ điều kiện để điều trị các trường hợp đặc thù như chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng và một số trường hợp đặc biệt khác thì cơ sở khám chữa bệnh đó tiếp tục được điều trị cho bệnh nhân, nhưng phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong quá trình vận chuyển bệnh nhân ra vào và điều trị hằng ngày.

Ngoài ra, thiết lập lại các khu vực chức năng cho phù hợp, đảm bảo thực hiện việc cách ly, không làm lây lan dịch bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh và ra ngoài cộng đồng, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân nặng (nếu là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến cuối và được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho phép).

Bố trí trạm gác 24/24 giờ do lực lượng công an và an ninh của cở sở khám chữa bệnh đảm nhiệm, tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ ra vào. Những người được phép ra vào phải đo thân nhiệt; bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch, hoặc dung dịch sát khuẩn tay…

Đối chiếu với hướng dẫn nêu trên, hiện nay BV Bạch Mai đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tương đồng khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm COVID-19.