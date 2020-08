Hơn 130 bệnh nhân COVID-19 sắp xuất viện

Buộc đóng cửa các bệnh viện không đạt an toàn chống dịch Căn cứ vào tiêu chí đánh giá theo bộ tiêu chuẩn về các biện pháp an toàn phòng, chống COVID-19 trong BV do Bộ Y tế ban hành từ đầu dịch, Sở Y tế TP Hà Nội vừa yêu cầu ngừng hoạt động ba BV gồm BV Mắt Sài Gòn - Hà Nội 1, Mắt Việt Nhật, Mắt Hi-Tech do không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly.