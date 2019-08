Họp báo công bố nguyên nhân 132 người gặp sự cố khi chạy thận

Quang cảnh buổi họp báo.

BS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Hội đồng chuyên môn đi đến kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố là do nước. Cụ thể hệ thống RO có bộ phận sản xuất và tạo nước RO hoàn toàn bình thường, hệ thống dẫn nước RO đến các máy có những điểm nối và gấp khúc, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.



BS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Trước đó, vào chiều 30-7, 21 bệnh nhân tại Khoa nội thận của BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An đang chạy thì một số người có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt, khó thở, tức ngực... Ngay lập tức các y, BS đã dừng ca chạy thận, đưa các bệnh nhân xuống Khoa hồi sức tích cực chống độc kiểm tra.



Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) và Hồ Thị Lộc (29 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được BV chuyển ra BV Bạch Mai (Hà Nội) điều trị theo yêu cầu của người nhà.



132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã được lãnh đạo BV liên hệ với ba cơ sở y tế khác là BV đa khoa 115, BV Giao thông vận tải (TP Vinh) và BV Quân y 4 để tiếp tục điều trị.

Nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố, BV hữu nghị đa khoa Nghệ An đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Nghệ An và dừng toàn bộ hệ thống. Đồng thời mời các chuyên gia kỹ thuật viên từ BV Bạch Mai về kiểm tra.