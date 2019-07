Kết luận bất ngờ vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ

Chiều 2-7, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Đức Thọ về việc trẻ sơ sinh tử vong có vết đứt trên cổ. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do thai nhi đã chết lưu bảy ngày.



Về quá trình tiếp nhận bệnh nhân, BVĐK huyện Đức Thọ thông tin, thai phụ vào viện lúc 9 giờ 39 ngày 30-6. Thời gian sinh và diễn biến trong quá trình đỡ đẻ: từ 18 giờ 35 đến 19 giờ 6 phút cùng ngày. Thai phụ vào viện ở tuần thai thứ 35, chuyển sinh lần thứ năm.

Tại BV, thai phụ được chẩn đoán mang thai lần thứ 5, 35 tuần, vào viện vì đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ. Thai phụ vào viện trong tình trạng tỉnh táo, thể trạng trung bình, cao 152cm, nặng 60 kg, da niêm mạc bình thường, không phù, mạch 80 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg, nhiệt độ cơ thể 36,8 độ C.

Khám sản cho thấy: Vòng bụng 88 cm; chiều cao tử cung 28 cm; ngôi đầu; cơn co tử cung tần số 2/20 giây; cổ tử cung mở 4cm. Thai phụ được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu, (kết quả xét nghiệm HC: 3,98 T/L; BC: 10,8 G/L; các chỉ số khác về huyết học và nước tiểu trong giới hạn bình thường); theo dõi tim thai và cơn co tử cung.

Lúc 12 giờ ngày cùng ngày, cơn co tử cung tần số 2/20 giây, tiếp tục theo dõi. Đến 15 giờ, cơn co tử cung tần số 2/20 giây. 18 giờ 35 phút , tim thai âm tính; cơn co tử cung tần số 5/50 giây, cổ tử cung mở hết, ối vỡ, nước ối có màu xanh; đầu lọt. Nữ hộ sinh tiến hành đỡ đẻ ngôi đầu nhưng thế không xoay nên ngay sau đó báo cáo trực lãnh đạo và bác sĩ chuyên khoa sản trực thường trú đến xử trí.

Khoảng 19 giờ 6 phút, bác sĩ Nguyễn Minh Đức đỡ đẻ ngôi đầu, sau đó đầu thai nhi bị đứt lìa, phần da nổi phỏng nước, lầy da, các phần chi tím. Sau khi thai sổ ra ngoài kíp trực tiến hành khâu phần da và ghi hình ảnh, giải thích cho chồng của sản phụ.

Báo cáo của BV ghi rõ, tình trạng thai nhi sau khi sổ: Da đầu bị bong trợt, da bàn tay, bàn chân bị bong tróc, phồng rộp; da bụng, da bìu bị bong trợt, hình ảnh của thai chết lưu trên bảy ngày. Sau khi thai sổ, rau sổ tự nhiên, tầng sinh môn phù nề nhẹ, có rách 1cm, đã tiến hành kiểm soát tử cung và khâu tầng sinh môn. Sản phụ tiếp tục được theo dõi sát tại phòng đẻ, quá trình theo dõi sau đẻ ổn định.

Sau khi sự cố xảy ra, kíp trực đã kịp thời động viên sản phụ, giải thích cho chồng cũng như gia đình của sản phụ, tiến hành công tác tử thi và bàn giao tử thi thai nhi cho người nhà đưa về quê mai táng. Cạnh đó tổ chức chăm sóc, theo dõi, điều trị cho sản phụ, hiện tại sức khỏe sản phụ ổn định.

BV cũng đã họp hội đồng chuyên môn và kíp trực để có đánh giá ban đầu về vụ việc. Niêm phong hồ sơ bệnh án của sản phụ, tạm đình chỉ công tác đối với kíp trực.

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kíp trực không đúng quy trình của Bộ Y tế dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu trước khi vào viện. Bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi. Hộ sinh không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ thai lưu.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo BVĐK huyện Đức Thọ nhanh chóng có hình thức xử lý với những cá nhân, ekip liên quan.