Khắp nơi ráo riết phòng, chống dịch Corona

Mới đây, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh này, đã nhấn mạnh: Quyết liệt, chủ động nhưng phải bình tĩnh để thắng đại dịch.



Các địa phương chủ động phòng, chống dịch

Với tinh thần đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có công văn về phòng, chống nCoV. Theo đó, tỉnh này yêu cầu các ban, ngành nắm rõ, thống kê tình hình người lao động, học tập, công tác tại nước ngoài và người lao động đến từ các vùng có dịch bệnh tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh; các công ty có đông công nhân lao động để có biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch phòng, chống các cấp độ lây lan dịch bệnh theo phương châm tại chỗ, đảm bảo chủ động ứng phó hiệu quả dịch bệnh. Trong trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ cho tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Corona.

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 1561-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Trong đó nêu rõ xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra. Tỉnh huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tỉnh quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đồng thời tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2020, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 2-2, tại TP Đà Nẵng, người dân và các đơn vị trên địa bàn TP này đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh Corona.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, nhân dân, cơ quan, trường học, khu dân cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã có mặt để tổng vệ sinh môi trường. Lực lượng y tế dự phòng tiến hành phun thuốc khử trùng, chống độc 100% trường học, công sở. Trong khi đó, trạm y tế phường phát tờ rơi, phát loa tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona trên toàn địa bàn.

Nhiều phường đã bố trí xe tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên tham gia phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch và phát khẩu trang y tế tại các điểm du lịch, tại chợ…

Trong khi đó, Khánh Hòa lập ba số điện thoại đường dây nóng gồm: 091.166.2233, 096.539. 1515 và 034.932.3115.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng công bố danh sách và địa chỉ ba cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do virus Corona gồm: BV Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, BV Lao và bệnh phổi, BV Da liễu.

Tại Đồng Nai, ngày 2-2, để chung tay phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, CSGT - Trật tự TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức phát miễn phí 100.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn TP Biên Hòa.

Lực lượng công an chọn ba điểm công cộng có đông người dân qua lại là khu vực quảng trường tỉnh, ngã tư Vincom và Bến xe Biên Hòa để phát khẩu trang.



Trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM phun thuốc sát khuẩn, khử trùng để phòng tránh virus Corona. Ảnh: NTCC

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học 1 tuần

Cuối giờ chiều 2-2, UBND TP.HCM có quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học một tuần để phòng, tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Đây là thông tin được rất nhiều người bao gồm phụ huynh, học sinh và cả giáo viên, lãnh đạo các trường học tại TP mong chờ.

Theo lịch dự kiến, lẽ ra học sinh TP.HCM sẽ quay lại trường học ngày 3-2 sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán thì nay các em sẽ nghỉ tiếp đến ngày 9-2. Ngày 10-2, học sinh sẽ đi học lại bình thường. Hà Nội cũng đã có quyết định tương tự.

Trước đó, rất nhiều tỉnh, thành cũng đã có quyết định cho học sinh nghỉ học như Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Hải Phòng, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu...

Cũng trước đó, Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố là địa phương do Thủ tướng công bố cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, THCS, THPT tạm thời nghỉ học từ ngày 3-2 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí thời gian học bù vào thời gian thích hợp.

Đối với các tỉnh/thành phố chưa công bố dịch, Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở GD&ĐT và Sở Y tế.

Cùng đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ GD&ĐT đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt tại Móng Cái

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo thành lập tạm thời bệnh viện cách ly đặc biệt, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Bệnh viện cách ly đặc biệt tạm thời này sẽ được thành lập trên cơ sở công trình khu nhà khám và điều trị bệnh của Trung tâm Y tế TP Móng Cái mới được đầu tư xây dựng và đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Khu nhà này biệt lập hoàn toàn với các khu vực khác, có đường ra vào riêng, đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng cơ bản và hệ thống điện, nước. Ngày 3-2, bệnh viện này hoàn thiện lắp đặt thiết bị để đưa vào vận hành, phục vụ hoạt động diễn tập xử lý các tình huống phát sinh.

Bệnh viện có quy mô 500 giường, với các trang thiết bị tốt nhất, đảm bảo hiệu quả tối đa trong hoạt động tiếp nhận, khám, điều trị.

Sau khi dịch hoàn toàn được dập tắt, bệnh viện cách ly đặc biệt trên sẽ trở về thực hiện nhiệm vụ như ban đầu của Trung tâm Y tế TP Móng Cái. Đối với các khu nhà khác của Trung tâm Y tế TP Móng Cái hiện nay vẫn hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Trước đó, tại cuộc họp với TP Móng Cái về phòng, chống dịch bệnh do nCoV, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của TP Móng Cái là không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan và bùng phát; thể hiện trách nhiệm cao nhất với tuyến trong. Đồn trưởng các đồn biên phòng và chỉ huy trưởng biên phòng phải chịu trách nhiệm việc siết chặt quản lý xuất nhập cảnh.