Ngày 5-8, Bệnh viện (BV) Quân y 175 (TP.HCM) cho biết BV vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị đột quỵ.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nam (56 tuổi) lúc 6 giờ sáng 4-8 khi đang quét sân thì xuất hiện tình trạng lơ mơ, vật vã kích thích, liệt hoàn toàn 1/2 người phải, mất ngôn ngữ toàn bộ.

Ngay khi phát hiện triệu chứng, người nhà bệnh nhân nhanh chóng cho bệnh nhân chuyển vào BV quân 175.

Tại đây, BV đã lập tức báo động khẩn cấp Code Stroke (báo động đột quỵ) và tiến hành hội chẩn khẩn ngay tại khoa cấp cứu.Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang điễn biến phức tạp, nhưng các BS vẫn khẩn trương làm theo quy trình, đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19, toàn bộ ê kíp tuân thủ sử dụng các phương tiên phòng hộ cá nhân. Qua Chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa phía bên trái đoạn gốc.



Bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa phía bên trái đoạn gốc. Ảnh: BVCC

Thiếu tá bác sĩ Tạ Vương Khoa cùng ekip tiến hành điều trị bắt cầu tiêu sợi huyết và can thiệp mạch để lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Quá trình chụp mạch não, ghi nhận tổn thương huyết khối tắc hoàn toàn đoạn gốc trên nền hẹp xơ vữa nặng. Ekip nhanh chóng lấy huyết khối bằng Stent và nong bóng đoạn gốc động mạch não giữa bên trái. Sau khi can thiệp đã tái thông mạch,kết thúc can thiệp bệnh nhân tỉnh liệt nửa người bên phải đã được cải thiện, sau can thiệp chưa ghi nhận các tổn thương mới

Thiếu tá, Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa – Phụ trách Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, BV Quân y 175 cho biết trường hợp bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch giữa một bên nếu không cấp cứu kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng, thậm chí phù não và chết hoàn toàn bán cầu não. Trong trường hợp này, bệnh nhân được cấp cứu tại giờ thứ 2 giờ đây được xem là thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, nhiều trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ nhưng không xử lý kịp thời dẫn tới trường hợp bệnh nhân trở nặng ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. BS Nghĩa khuyến cáo người bệnh đột quỵ cần được đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất đển tận dụng giờ vàng trong cứu chữa đột quỵ.

Đơn vị Đột quỵ - khoa Nội Thần kinh - BV Quân y 175 là một trong những đơn vị được Tổ chức Đột quỵ Thế giới chứng nhận đạt chuẩn vàng trong điều trị đột quỵ. Trong thời gianqua, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ y bác sĩ của nhóm CODE STROKE, nhiều bệnh nhân đột quỵ nặng đã được cứu sống trở lại cuộc sống bình thường.