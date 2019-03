Khối u gần 3kg chiếm gần nửa bụng người đàn ông

Ngày 4-3, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật cắt thành công khối u lá lách nặng gần 3kg cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông VVC (57 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Ông C. nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, bụng đau dữ dội.

Sau khi được thăm khám, kiểm tra lâm sàng, ông C. nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật do có khối u trong bụng. Theo các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp và Phẫu thuật gây mê – Hồi sức, khối u lách to chiếm gần hết nửa bụng trái, dính nhiều vào các tạng xung quanh.



Sau gần 2 giờ phẫu thuật, khối u lách đã được cắt bỏ



Theo người nhà bệnh nhân C, khoảng 5 tháng nay, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng, không ăn ngủ được. Đến khi vào bệnh viện tình trạng đau vẫn không giảm và phải dùng tới morphine mới cắt được cơn đau.