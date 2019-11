'Không giấu diếm, đổ lỗi khi xảy ra sự cố y khoa!'

Ngày 12-11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh.



Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự cố y khoa do chăm sóc không an toàn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong và tổn thương hàng đầu thế giới. Cứ 10 người bệnh lại có một người bị tổn hại trong khi tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh (KCB). Trong đó, có tới 50% đến từ các nguyên nhân có thể phòng tránh được.



TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: LH

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, thời gian gần đây ở Việt Nam xảy ra khá nhiều sự cố y khoa. Đơn cử như tại TP.HCM, chỉ trong một tháng mà có đến 4 sự cố về phẫu thuật thẩm mỹ và gây mê; Tại BV Sản Nhi Bắc Ninh xảy ra trường hợp 4 cháu bé tử vong; Sự cố về chạy thận ở BV đa khoa Hòa Bình dẫn đến nhiều người vướng vào vòng lao lý...

"Về sự cố chạy thận ở BV đa khoa Hòa Bình, khi Bộ Y tế đến giải quyết sự cố, gặp trực tiếp từng người nhà của bệnh nhân thì không ai kiện cả, thậm chí họ còn viết đơn xin cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Thế nhưng vì trách nhiệm và cũng không chịu được áp lực, bác sĩ Lương đã nhận trách nhiệm mình chưa hoàn thành với người bệnh. Giám đốc đi tù, phó giám đốc đi tù, trưởng khoa và cả bác sĩ điều trị cũng đi tù. Chỉ vì một khâu xảy ra sự cố mà dẫn đến tai biến đáng tiếc cho rất nhiều người.

Đó là nỗi đau kép của người bệnh và thầy thuốc. BV là môi trường đầy nguy cơ, nhưng cũng là bộ mặt của ngành y tế. Thậm chí là một xã hội thu nhỏ, có ngày có đêm, có niềm vui nỗi buồn", ông Khuê chia sẻ.



Để hạn chế sự cố y khoa, ông Khuê đã đưa ra các nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên các nhóm giải pháp toàn cầu: Phải xác định chính xác người bệnh; Giao tiếp hiệu quả; An toàn sử dụng thuốc; Phẫu thuật đúng vị trí, đúng phương pháp; Giảm nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện; Giảm nguy cơ và hậu quả do ngã.

Ngoài ra, lãnh đạo BV phải cam kết tạo môi trường không đổ lỗi, giao tiếp cởi mở ở tất cả các cấp độ, nói ra vì sự an toàn của người bệnh; Đơn giản hóa và chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật chuyên môn; Tập huấn, đào tạo nhân viên y tế; Để người bệnh tham gia chăm sóc sức khỏe của chính họ; Bảo đảm môi trường sạch và an toàn; Báo cáo và học từ sự cố y khoa...



"Đổi mới văn hóa về an toàn người bệnh bao gồm cả tự nguyện báo cáo sự cố y khoa. Tại thông tư về báo cáo sự cố y khoa, rủi ro nghề nghiệp ngày 25-12-2018, chúng tôi đã đưa ra rất cụ thể về vấn đề này chứ trước đây là giấu, sau đó mới kiểm điểm", ông Khuê nhấn mạnh.