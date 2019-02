Không khám thai định kỳ, sản phụ phù phổi cấp nguy kịch

Bệnh nhân TTNB (38 tuổi, quê An Giang, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Thủ Đức trong tình trạng phù nhiều hai chi dưới, ho, khó thở tăng dần vào lúc 23 giờ 30 ngày 6-2.

Theo thông tin từ người nhà, từ khi mang thai đến nay, chị B. chỉ đi khám thai định kỳ có một lần.



Tại BV, chị B. được đưa thẳng vào phòng sinh trong tình trạng huyết áp rất cao. Sau khi thăm khám, nhận thấy đây là tình trạng phù phổi cấp biến chứng của tiền sản giật nên tua trực khoa Sản đã kích hoạt báo động đỏ nội viện.

Bệnh nhân được cho làm các cận lâm sàng nhanh chóng và được xử trí an thần, hạ áp, ngừa co giật, lợi tiểu. Sau khoảng một giờ, tình trạng được cải thiện. Bệnh nhân được mổ mê nội khí quản lấy bé nặng 4kg ra khỏi bụng mẹ. Do bé bị ngạt thở nên êkip trực đã phải hồi sức cho bé.



Hai mẹ con sản phụ B. hiện đã ổn định. Ảnh: BVCC

Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị tích cực, tiếp tục ngừa co giật. Đến chiều 7-2, khi tình trạng sức khỏe ổn hơn, chị B. được rút nội khí quản, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Bé sơ sinh bú tốt, hồng hào.

Bác sĩ (S) Lê Đăng Đại, Phó Trưởng khoa Sản của BV chia sẻ, trường hợp của bệnh nhân B. khá nặng, là một trong những tai biến thường gặp ở phụ nữ mang thai. Nếu khám thai định kỳ có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, giúp giảm nguy cơ cho mẹ và thai nhi.

"Tiền sản giật có thể gây nên các biến chứng như co giật, xuất huyết não, tổn thương đa cơ quan (mắt, thận, gan...), phù phổi, nhau bong non, rối loạn đông máu. Bệnh còn gây nhiều ảnh hưởng đến thai nhi như tăng nguy cơ sinh non, thai chậm tăng trưởng trong tử cung”, BS Đại phân tích.

Theo BS Đại, phù phổi cấp là biến chứng hiếm gặp của tiền sản giật do tình trạng huyết áp cao kết hợp cung lượng tim tăng (40-50%) khi mang thai ảnh hưởng đến chức năng tim trái, làm tăng áp phổi gây ứ dịch trong các phế nang, từ đó gây nên suy hô hấp, tỷ kệ tử vong cao khoảng 60%.



Từ trường hợp này, các BS khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai định kỳ để được phát hiện sớm các biến cố thường gặp khi mang thai như tiền sản giật, cao huyết áp, đái tháo đường... để được tư vấn và can thiệp kịp thời.