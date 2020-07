Kon Tum: lập lại các chốt kiểm tra phòng chống COVID-19

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai hoạt động lại các chốt kiểm tra và tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, chốt 1 đóng tại Trạm Kiểm soát Sao Mai (QL14, địa phận này giáp với tỉnh Gia Lai, thuộc thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), chốt 2 tại Trạm dừng chân đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn thôn Măng Khênh, xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, Kon Tum), chốt 3 tại QL 24 (đoạn thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, Kon Tum), chốt 5 tại QL 24 (điểm tiếp nối giữa huyện Sơn Tây thuộc tỉnh Quảng Ngãi với xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông).



Một chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ảnh: NT

Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum còn giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật (khai báo y tế, điều tra dịch tễ, cách ly y tế, xử lý ổ dịch…) để triển khai tại các chốt và trên địa bàn tỉnh theo diễn biến của tình hình dịch COVID-19 trong nước và trong tỉnh.

Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế Gia Lai huy động hệ thống giám sát, dự phòng, các đội, tổ phản ứng nhanh phối hợp với các sở, ngành địa phương kiểm tra, rà soát để thực hiện sớm tất cả những trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ đi về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Khẩn trương kiểm tra, xử lý các biện pháp phòng dịch theo quy định đối với các trường hợp tiếp cận với F1, F2.

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế Gia Lai chỉ đạo các quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân khi có người đến mua thuốc sốt, thuốc ho bắt buộc người mua khai báo y tế; đồng thời báo cho cơ sở y tế gần nhất để xử lý nếu phát hiện có hiện tượng sốt, ho, khó thở.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo công an cấp huyện, xã phối hợp với chính quyền địa phương, thôn, làng, tổ dân phố quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng; rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai vận động quần chúng nhân dân phát hiện, khai báo và xử lý nghiêm những đối tượng môi giới, đưa người nước ngoài trái phép vào Việt Nam.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các địa phương khu vực biên giới, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên tuyến biên giới với Campuchia, nhất là tại các đường mòn, lối mở, cửa khẩu…