Kỷ luật hộ lý tới nhà đưa bệnh nhân tâm thần đi điều trị

Phản ánh với PV PLO sáng 13-8, bà Lê Thị Thu Oanh (56 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM), cho biết bà có người con tên TTC (nam, 31 tuổi) bị mất ngủ đã lâu nên luôn rơi vào tình trạng căng thẳng.

Chi phí đưa đi 3,5 triệu đồng?

“Sáng 26-7, do C. không làm chủ bản thân nên tôi gọi điện thoại tới Bệnh viện (BV) Tâm thần TP.HCM nhờ đưa C. vào BV điều trị. Người trực tổng đài cho biết sẽ cho xe tới đón và toàn bộ chi phí là 3,5 triệu đồng” – bà Oanh kể.

Lát sau, taxi chở một hộ lý cùng hai người đàn ông tới nhà bà Oanh. Qua trao đổi, bà Oanh biết hộ lý tên Thành, hai người đàn ông tên Bình và Vũ.

“Tôi ngạc nhiên vì sao không phải xe BV Tâm thần TP.HCM mà lại là taxi đến chở C. đi. Tôi bàng hoàng khi thấy ông Bình và ông Vũ đè C. xuống đất cột tay cột chân rồi đưa lên xe. Tới BV, ông Vũ bảo tôi đưa 3,5 triệu đồng nhưng không có biên lai” – bà Oanh nói.

Sau đó, C. được đưa vào khoa Nội trú để điều trị. Tới ngày 1-8, một người gọi điện thoại cho bà Oanh báo C. bị hộ lý tên PHN trói tay chân và đánh rất nhiều. Bà Oanh lật đật chạy tới thấy đầu C. có vết rách, người nhiều vết bẩm tím.



Bà Oanh cho rằng vết rách trên đầu con mình là do hộ lý N. đánh. Ảnh: GĐCC

“Tôi hỏi lý do C. bị đánh thì nhân viên BV chối bỏ. Tôi đề nghị BV mở camera để truy xuất hình ảnh C. bị đánh nhưng nơi đây hẹn ngày 3-8 sẽ giải quyết. Đúng ngày, BV mở camera nhưng chỉ truy xuất được hình ảnh những ngày khác, riêng ngày 1-8 không mở được. Tôi nghi ngờ BV cố tình xóa mất hình ảnh ngày 1-8 để bao che hành vi hộ lý N. đánh con tôi. Tới ngày 3-8, C. được BV cho về” – bà Oanh nói thêm.



Ông Bình và ông Vũ là ai?

Ngày 12-8, đại diện BV Tâm thần TP.HCM là ông Huỳnh Xuân Thiện, Trưởng phỏng Cán bộ tổ chức, có buổi làm việc với bà Oanh. Theo biên bản làm việc, ông Thiện cho rằng hộ lý Thành tới nhà đưa C. vào BV để điều trị là trái với quy chế làm việc của BV. Do vậy, ban giám đốc BV tiến hành họp kỷ luật và thống nhất kéo dài thời gian nâng lương của hộ lý Thành thêm 6 tháng, đồng thời cắt một khoản tiền trong năm.

Biên bản còn cho thấy ông Thiện đã làm việc với lãnh đạo khoa Nội trú và tất cả thống nhất “việc hộ lý N. làm việc với bệnh nhân C. do cách tiếp xúc chưa đúng nên gây ra việc khiếu nại của bà Oanh”.

Tuy nhiên, bà Oanh đề nghị BV làm rõ những vấn đề sau: “Hộ lý N. đánh C. như thế nào? Tại sau camera không truy xuất được thời điểm C. bị đánh?”.

Trao đổi với PV, ông Trương Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Tâm thần TP.HCM, xác nhận ông Thắng (bảo vệ BV) có nhận cuộc gọi điện thoại từ bà Oanh. Ông Sơn còn khẳng định BV Tâm thần TP.HCM không có chủ trương tới nhà đưa bệnh nhân vào BV điều trị mà phải chính người nhà đưa bệnh nhân đi.

“Chúng tôi sẽ xác minh lại nội dung ông Thắng có hứa cho xe tới nhà bà Oanh để chở bệnh nhân C. tới BV với giá tiền 3,5 triệu đồng hay không. Chúng tôi cũng khẳng định hai ông Bình, Vũ không phải nhân viên của BV và sẽ làm rõ mối quan hệ của 2 ông này với bảo vệ Thắng và hộ lý Thành. Nếu nhân viên BV sai phạm, BV sẽ xử lý đúng mức” – ông Sơn nói.

Ông Sơn còn cho biết đúng là camera của BV bị trục trặc khi trích xuất hình ảnh ngày 1-8 để xác định hộ lý N. có đánh bệnh nhân C. hay không.

“Tuy nhiên, BV cũng sẽ làm rõ vấn đề liên quan hộ lý N. để có câu trả lời cho bà Oanh và báo chí” – ông Sơn nói thêm.