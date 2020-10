Lần đầu tiên bác sĩ Việt Nam ghép ruột thành công

Sáng 31-10, Trung tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết Bệnh viện (BV) Quân y 103 (thuộc Học viện Quân y) đã thực hiện thành công hai ca ghép ruột từ người cho sống lần đầu tiên của Việt Nam.



Được biết, kỹ thuật ghép ruột là kỹ thuật khó trong các kỹ thuật ghép tạng.

Hai trường hợp được ghép ruột tại Việt Nam là bệnh nhân LVT, 26 tuổi. Tháng 9-2020, bệnh nhân bị viêm phúc mạc do hoại tử gần như toàn bộ ruột non, được BV huyện Than Uyên (Lai Châu) phẫu thuật cấp cứu cắt gần như hoàn toàn ruột non. Chiều dài ruột non còn lại còn lại gần 20cm.

Ngày 29-9, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại BV Quân y 103 với chẩn đoán suy mòn suy kiệt do hội chứng ruột cực ngắn type 3. Sau 1 thời gian điều trị bệnh nhân xuất hiện bệnh gan chuyển hoá liên quan hội chứng suy chức năng ruột. Học viện Quân y đã khám, xét nghiệm, mời chuyên gia trong nước khám và hội chẩn, xác định bệnh nhân đều có chỉ định tuyệt đối về ghép ruột.



Một trong 2 bệnh nhân được ghép ruột đầu tiên của Việt Nam.

Bệnh nhân thứ 2 là NVD 42 tuổi, có tiền sử phẫu thuật vào ổ bụng 5 lần vì viêm phúc mạc do thủng đại tràng, tắc ruột tại nhiều BV. Bệnh nhân đã phẫu thuật cắt ruột khối lượng lớn (chiều dài ruột non còn lại khoảng 80cm) vào tháng 5-2007.

Ngày 2-5, bệnh nhân vào BV Quân y 103 với chẩn đoán suy ruột không hồi phục do hội chứng ruột ngắn type 1, rò đại tràng. Bệnh nhân đã được điều trị nuôi dưỡng tích cực qua đường tĩnh mạch và điều chỉnh các rối loạn do suy chức năng ruột gây ra. Bệnh nhân cũng được hội chuẩn chuyên khoa và được hội đồng kết luận có chỉ định tuyệt đối về ghép ruột.

Để thực hiện, Học viện Quân y báo cáo Bộ Y tế xin phép tổ chức thực hiện ghép ruột tại BV Quân y 103.

Ngày 27 và 28-10 vừa qua, BV Quân y 103 phối hợp với chuyên gia từ BV Đại học Tohoku (Nhật Bản) thực hiện thành công ca ghép ruột cho bệnh nhân T. và bệnh nhân D. Người hiến ruột cho bệnh nhân T. là mẹ đẻ của bệnh nhân này.

Sau mổ, 2 bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Ruột mới ghép đang được theo dõi, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Với thành công này Việt Nam đã trở thành một trong số 22 nước thực hiện được kỹ thuật ghép ruột thành công trên thế giới. Đây là thành công lớn trong lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam.