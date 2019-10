Lý do 2 bé song sinh tử vong sau tiêm vaccine ở bệnh viện

Sáng 16 -10, Hội đồng chuyên môn Sở y tế tỉnh Nghệ An với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của BV Nhi Trung Ương và Viện dịch tế Trung Ương (Hà Nội) đã làm việc để tìm nguyên nhân hai bé sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine ở BV Đa khoa khu vực Tây bắc Nghệ An.



Bệnh viện Đa khoa khu vực tây bắc Nghệ An.

Hội đồng chuyên môn và các chuyên gia đã làm việc xuyên trưa để phân tích cẩn trọng từng vấn đề. Bước đầu, Hội đồng chuyên môn nhận định hai bé tử vong không phải do tiêm vaccine viên gan B tại BV Đa khoa khu vực Tây bắc Nghệ An mà là do do bệnh lý rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Đây là căn bệnh hiếm gặp, hiểm nghèo. Khi bệnh xuất hiện ở giai đoạn sơ sinh thì không thể cứu chữa.



Hội đồng chuyên môn y khoa làm việc xuyên trưa tìm nguyên nhân hai bé sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine.

Như đã đưa tin, ngày 8- 10, một sản phụ ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chuyển dạ, được đưa đến BV Đa khoa khu vực tây bắc Nghệ An để sinh. Sau khi thăm khám và làm các thủ tục, sản phụ được các bác sĩ chỉ định sinh mổ. Hai bé gái song sinh có cân nặng lần lượt 3,3 và 3,1 kg ra đời.

Hai ngày sau, hai bé được các bác sĩ khám sàng lọc và tiêm vaccine viêm gan B. Sau khi tiêm được ít tiếng, bé đầu có biểu hiện nôn trớ, suy hô hấp, suy tuần hoàn rồi tử vong sau 2 tiếng cấp cứu. Bé thứ hai có biểu hiện như trên nhưng muộn hơn và đã được chuyển lên tuyến trên là BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên ngày hôm sau bé cũng tử vong khi đang trên xe cứu thương ra Hà Nội.



Các phóng viên báo chí đến Sở Y tế tỉnh Nghệ An đưa tin.

Những ngày qua, gia đình và các y, bác sĩ chưa cho người mẹ biết hai bé đã tử vong do sợ mẹ các cháu bị sốc. Đây là lần đầu sản phụ này sinh con, gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến chiều nay Sở Y tế tỉnh Nghệ An sẽ có văn bản thông báo chính thức về vụ việc trên.