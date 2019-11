'Ma men' bị tai nạn giao thông nhập viện ngủ mê tít thò lò

Ngày 17-11, hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, tại TP.HCM, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với UBND TP tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Theo báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam, TNGT cướp đi hơn 8.000 sinh mạng và khiến cho hơn 15.000 người bị thương tật suốt đời, gây ra nhiều mất mát, gây ra tổn thất hết sức nặng nề cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Là một bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận số ca cấp cứu nhiều nhất ở phía Nam, theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm, Khoa cấp cứu đã tiếp nhận hơn 14.000 bệnh nhân nhập viện do TNGT.



Bà Đoàn Thị Loan (67 tuổi, ngụ Bình Phước) bị gãy chân phải, theo dõi chấn thương đầu nhập Khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy do bị một người có biểu hiện say rượu tông phải khi đang tập thể dục vào sáng 15-11. Ảnh: HL

Trưởng tua trực cấp cứu tại khoa cấp cứu của BV, bác sĩ Nguyễn Tấn Hưng cho biết các bệnh nhân nhập viện do TNGT trong tình trạng va chạm rất nặng gồm chấn thương tạng kín, vỡ gan, vỡ lách, chấn thương sọ não.

Đặc biệt, con số này tăng cao vào các dịp lễ Tết. Trong đó, chủ yếu bệnh nhân đi xe máy. Đa số bệnh nhân đều còn trẻ, trong độ tuổi lao động. Theo bác sĩ Hưng, các bệnh nhân bị chấn thương do TNGT đều được đo nồng độ cồn, đa số có nồng độ cồn trong máu rất cao. Các bác sĩ rất vất vả khi nhận định bệnh nhân lơ mơ do tổn thương não hay do say rượu.



Bác sĩ Hưng đang đọc hình ảnh một ca nghi tổn thương não tại Khoa cấp cứu. Ảnh: HL

“Nhiều bệnh nhân khi mới nhập viện có biểu hiện hôn mê, lơ mơ nên chúng tôi chưa nhận định được là bệnh nhân có tổn thương não hay say rượu nên đều cố gắng xử trí cho bệnh nhân như bị rối loạn tri giác hôn mê.

Thông thường, bệnh nhân xỉn quắc cần câu thì một thời gian sau họ sẽ từ từ tỉnh lại nhưng nếu chủ quan nghĩ họ bị say mà không xử lý gì thì sẽ dễ bỏ sót tình trạng bệnh nhân, rất nguy hiểm”, bác sĩ Hưng chia sẻ những khó khăn khi cấp cứu bệnh nhân bị TNGT. Ngoài ra, còn chưa kể nhiều bệnh nhân say xỉn quậy phá, đe dọa nhân viên y tế, không chịu hợp tác điều trị khi bị “ma men” làm chủ.

Tiếp nhận các ca chấn thương nặng từ các khoa khác, PGS-TS-BS Trần Quang Vinh, Trưởng khoa hồi sức ngoại BV Chợ Rẫy cho biết 90% bệnh nhân nhập viện do TNGT, phần nhiều liên quan đến rượu bia.



Bệnh nhân điều trị tại Khoa hồi sức ngoại BV Chợ Rẫy tình trạng rất nặng. Ảnh: HL

Các bệnh nhân có tình trạng chấn thương não, cột sống, tạng kín rất nặng, có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Có những thời điểm cuối tuần, lễ, Tết, bệnh nhân nhập viện tăng cao, khoa phải cho bệnh nhân nằm ghép và huy động máy thở từ các khoa khác để hồi sức cho bệnh nhân.

“Do tình trạng rất nặng nên bệnh nhân phải nằm điều trị tại khoa ít nhất là 1-2 tuần cho tới vài tháng. Chi phí điều trị rất tốn kém, từ 5-10 triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, bên cạnh bệnh nhân hồi phục thì nhiều bệnh nhân phải chịu nhiều di chứng như liệt nửa người, động kinh, sống thực vật…”, PGS-TS-BS Trần Quang Vinh trăn trở.