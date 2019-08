Mang khối u như bụng bầu sắp sinh mà tưởng... mập

Chị LTM (51 tuổi, ngụ Trà Vinh) phát hiện bụng to lên từ 6 tháng nay nhưng chị không đi khám vì không thấy cơ thể có bất thường khác. Mãi đến gần đây, khi khối u to đến xương ức khiến bụng to như phụ nữ có thai 8 tháng thì chị mới đi khám.

Tại BV Từ Dũ (TP.HCM), các BS khá bất ngờ khi khối u to của chị M. bao gồm rất nhiều u xơ tử cung, khối to nhất có đường kính 27 cm và 1 khối u ở buồng trứng bên phải to hơn 12 cm mà chị vẫn chịu đựng được bình thường.



Bụng của chị M. trước ca mổ và khối u tử cung và buồng trứng nặng 4,5kg. Ảnh: BVCC

BS Trương Diễm Phượng cùng e kíp đã thực hiện ca phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và 2 phần phụ cho chị M. Đây là một trong những khối u lớn mà bệnh viện phải can thiệp mổ hở vì 60-70 % các trường hợp u xơ và u buồng trứng đều được phẫu thuật nội soi. Đường mổ dài gấp 3 lần so với các ca phẫu thuật cắt tử cung thông thường.

Sau 80 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra toàn bộ khối u nặng 4,5 kg. Tỉnh táo sau ca mổ, chị M. chia sẻ chỉ nghĩ bụng to ra do mập vì không thấy đau. Hơn nữa, chị đã mãn kinh nên không lo lắng chuyện có thai.

Theo các BS, u xơ tử cung là khối u lành tính. Với các u xơ không gây đau bụng, không làm rối loạn kinh nguyệt, không chèn ép bàng quang gây mắc tiểu thường xuyên thì phụ nữ có thể chung sống với chúng. Tuy vậy, mỗi 3-6 tháng, khối u cũng cần được đánh giá về việc tăng kích thước, tăng sinh mạch máu… để có các can thiệp phù hợp.

U xơ có thể được bóc, cắt riêng khối u mà vẫn giữ được tử cung để phụ nữ có thể tiếp tục sinh sản hoặc cắt toàn bộ tử cung nếu quá nhiều u, gây rong huyết thiếu máu nặng. Khám phụ khoa định kỳ là một việc quan trọng trong bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Phụ nữ dù chưa lập gia đình, chưa có quan hệ tình dục cũng cần định kỳ được kiểm tra xem bộ máy sinh sản có khối u hay không.