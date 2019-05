Miền Nam xung trận chống dịch tả heo châu Phi

Phạt tiền tiểu thương chợ Bình Điền Chiều 23-5, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM ra quyết định phạt một số trường hợp kinh doanh thịt heo không đạt chất lượng trong chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Theo đó, ông Trần Kim Sơn bị phạt gần 14 triệu đồng vì kinh doanh trên 230 kg thịt heo nhạt màu, các hạch xung huyết, mặt cắt cơ rỉ dịch, không bảo đảm ATTP. ông Lâm Trung Hiếu cũng bị phạt hơn 6 triệu đồng do đưa trên 120 kg thịt heo sậm màu, các hạch xung huyết… vào kinh doanh trong chợ. Cùng với đó, ông Nguyễn Ngọc Minh bị phạt trên 9 triệu đồng do đưa 95 kg thịt heo không dấu kiểm soát giết mổ vào chợ kinh doanh… Có biện pháp phòng ngừa tích cực cho TP.HCM Nguy cơ dịch tả heo châu Phi thâm nhập TP.HCM rất cao nếu không có những biện pháp phòng ngừa tích cực. Hiện Ban ATTP TP.HCM giám sát và kiểm soát chặt nguồn thịt heo từ các tỉnh đưa vào hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Ban cũng phối hợp với quận/huyện kiểm tra các điểm kinh doanh thịt heo trong chợ truyền thống. Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM