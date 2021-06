Đầu giờ chiều 9-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-Cov-2.

Đó là bệnh nhân NTH (45 tuổi, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.



Hôm nay (9-6), BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh dỡ lệnh tạm phong tỏa, hoạt động trở lại.

Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đang truy vết các trường hợp liên quan và triển khai công tác phòng chống dịch.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 14 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có vợ chồng từ Bình Dương đi máy bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về Sân bay Vinh (Nghệ An) rồi đi xe hơi về quê Hà Tĩnh. Hiện vợ chồng này đã được chuyển ra Hà Nội điều trị COVID-19.