Sáng 27-7, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người về từ TP.HCM trên chuyến tàu SE14.

Đó là chị HTC (31 tuổi, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), sau khi về tới Hà Tĩnh chị đã được cách ly tập trung ngay theo quy định.



Tàu SE14 xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 24-7, chạy suốt không dừng tại ga nào, đến sáng 26-7 về đến Hà Tĩnh.

Trước đó, vào chiều 24-7, chị C. lên chuyến tàu miễn phí SE14 rời TP.HCM về Hà Tĩnh. Trên chuyến tàu chuyên biệt đầu tiên này có hơn 800 người lưu trú, làm việc từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh phía Nam.

Đến sáng 26-7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, chị C. được huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bố trí xe đón, đưa đến cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Kết quả xét nghiệm PCR lần 1 chị C. dương tính với virus SARS-CoV-2, chị được đưa đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly. Bước đầu xác định khoảng 62 người ngồi cùng toa với chị C. trên chuyến tàu, các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Như vậy, tính từ ngày 4-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 132 ca mắc COVID-19.

---------------------

Nghệ An: 2 nữ nhân viên bệnh viện dương tính COVID-19 sau khi lấy mẫu cho tài xế

Sáng 27-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận hai trường hợp mới dương tính với COVID-19. Đó là hai nữ nhân viên BV Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) từng được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh và thu ngân của khách đến xét nghiệm COVID-19.

Chị TTT (28 tuổi, trú thôn Tân Thắng, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu) làm việc tại BV Đa khoa Minh An. Ngày 21-7, chị T. được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Trong ca chị T. trực có tài xế xe đường dài là anh LVC đến test nhanh dương tính.

Ngày 26-7, chị T. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính (5 ngày làm 1 lần và lần trước liền kề có kết quả âm tính). Ngay sau đó, chị T. được cách ly tại BV Đa khoa Minh An.

Còn chị NTH (32 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) làm việc tại BV Đa khoa Minh An. Ngày 21-7, chị H. tham gia trực thu ngân của khách test nhanh COVID- 19 tại cổng bệnh viện. Trong tua trực, chị H. thu tiền tài xế LVC đến làm test nhanh.

Ngày 26-7, chị H. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ và cho kết quả 2 lần dương tính nên được cách ly.

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu lấy mẫu chị T. và chị H. chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2.

Trước đó, ngày 21-6, chị H. đã được tiêm mũi một vaccine Astra Zeneca.

Tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 191 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 14 địa phương.