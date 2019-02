Một số quan niệm sai lầm về ung thư

Đường nuôi tế bào ung thư

Tất cả các loại đường là carbohydrate, còn được gọi là carbs, tức là các phân tử được làm từ carbon, hydro và oxy. Carbs, có thể là từ gạo hoặc bánh, sẽ bị phá vỡ trong hệ thống tiêu hóa để giải phóng glucose và các loại đường đơn khác, sau đó sẽ được hấp thụ vào máu để cung cấp năng lượng cho bạn.

Sự thật là, tất cả các tế bào (ung thư hay không) sẽ sử dụng glucose làm năng lượng. Tuy nhiên, các tế bào ung thư thường phát triển nhanh hơn nhiều so với các tế bào khỏe mạnh và có xu hướng có nhu cầu cao đối với nhiên liệu này.

Các tế bào ung thư cũng sử dụng glucose và sản xuất năng lượng theo cách khác với các tế bào khỏe mạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là thực phẩm có đường sẽ đặc biệt nuôi sống các tế bào ung thư.

Tuy nhiên, việc hạn chế thực phẩm có đường là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể để tránh béo phì hay tiểu đường...



Sự thật là đường không nuôi tế bào ung thư.

Có những siêu phẩm và phương thuốc thần kỳ để phòng và trị ung thư

Siêu trà xanh, chiết xuất B17 hay bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào bán trên thị trường được quảng cáo như siêu thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa ung thư là một lầm tưởng.

Một số thực phẩm chắc chắn lành mạnh hơn và nên được bổ sung vào chế độ ăn uống cân bằng, khỏe mạnh như ăn nhiều loại rau có màu khác nhau (không quan trọng bạn chọn loại rau cụ thể nào). Nhưng cơ thể bạn phức tạp và ung thư cũng vậy! Do đó, thật quá đơn giản để nói rằng bất kỳ một loại thực phẩm cụ thể nào lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến các tế bào ung thư.

Hóa trị không có tác dụng

Điều trị ung thư - ví dụ hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật - có thể có tác dụng phụ. Vì các phương pháp điều trị này được thiết kế để tiêu diệt các tế bào ung thư, chắc chắn chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh, nhưng các tế bào ung thư sẽ bị ảnh hưởng nhất.

Tại Anh, 96% bệnh nhân đang được chữa khỏi bệnh ung thư tinh hoàn, so với dưới 70% vào những năm 1970, do thuốc hóa trị liệu cisplatin. Và 75% trẻ em bị ung thư hiện đã được chữa khỏi, so với chỉ 25% vào cuối những năm 1960. Nhiều bệnh nhân ung thư kéo dài được sự sống trực tiếp nhờ hóa trị.



Nhiều người cho rằng hóa trị không trị ung thư hiệu quả.

Ung thư là chấm hết

Hiệp hội nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh báo cáo rằng tỷ lệ sống sót sau ung thư đã tăng gấp đôi ở Anh trong 40 năm qua và tỷ lệ tử vong đã giảm 10% trong một thập kỷ qua.

Trên thực tế, một nửa số bệnh nhân hiện có thể kéo dài cuộc sống ít nhất 10 năm. Đây chính là sự tiến bộ.

Ung thư có thể lây

Ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm và không thể lây từ người sang người. Một tình huống mà ung thư có thể lây lan từ người này sang người khác là trong trường hợp ghép tạng hoặc mô.

Một người nhận được nội tạng hoặc mô từ người hiến tặng bị ung thư trong quá khứ có thể có nguy cơ mắc ung thư liên quan đến cấy ghép trong tương lai. Tuy nhiên, nguy cơ đó được báo cáo là thấp - khoảng 2 trường hợp ung thư trên 10.000 ca ghép tạng.

Ngoài ra, việc sử dụng các bộ phận hoặc mô từ các nhà tài trợ có tiền sử ung thư thường được kiểm soát. Ung thư cũng có thể được gây ra bởi một số loại virut (ví dụ như papillomavirut ở người hoặc HPV trong ung thư cổ tử cung) và vi khuẩn (ví dụ Helicobacter pylori trong ung thư dạ dày). Tuy nhiên, trong khi vi-rút hoặc vi khuẩn có thể lây từ người sang người, thì bệnh ung thư không thể lây từ người sang người.

DS. Hồng My (Theo Suckhoedoisong)