Trưa 22-6, bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, cho biết sinh viên PCT đã được Viện Pasteur TP.HCM thông báo có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.



Ảnh minh họa. Ảnh: NN

Giải thích về kết quả dương tính trước đó của sinh viên T, ông Trúc cho biết do kết quả xét nghiệm báo ở mức giữa, tức có thể hiểu là âm hoặc dương. Do đảm bảo an toàn nên lấy kết quả dương trước, sau đó tiếp tục làm xét nghiệm lại và gửi cơ quan cấp trên khẳng định thì đã có kết quả như trên.

Ngành y tế tiếp tục theo dõi thêm sức khoẻ của sinh viên này và làm xét nghiệm lần nữa rồi mới cho về nhà.

Trước đó, ngày 21-6 lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, TP phát hiện một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung của huyện Thới Lai là anh PCT.



Anh T. quê ở Long An, là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM. Trong hai ngày 29 và 30-5, anh T. đến sống ở địa chỉ 114 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM.



Ngày 30-5, anh T. đi từ TP.HCM về nhà ở Đức Hòa – Long An.

Ngày 31-5, anh T. đi cùng bạn gái từ Long An đến Cần Thơ qua phà Phong Hòa (Đồng Tháp) vào địa bàn phường Thới An, quận Ô Môn.

Sau đó, anh T. đến khai báo y tế tại trạm y tế phường Thới An (khoảng 15 giờ) rồi về địa chỉ ở ấp Thới Lợi, Phước Thới, Ô Môn (khoảng 16 giờ), tiếp xúc với những người trong gia đình.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 31-5, anh T. được vận động đi cách ly tập trung…