Chiều 9-12, tại cuộc họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4, cho biết quận vừa nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 do tình hình dịch bệnh gia tăng phức tạp.



Đến thời điểm này, quận 4 có 18.497 ca. Hiện còn 481 trường hợp F0 điều trị tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung và 370 trường hợp cách ly tại nhà. Có 150 trường hợp đưa đi cách ly vì không đủ điều kiện cách ly tại nhà.



Bà Đỗ Thị Trúc Mai phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhận định nguyên nhân dịch gia tăng, bà Mai cho rằng trong thời điểm nới lỏng giãn cách, người dân giao lưu tiếp xúc nhiều hơn và mang tâm lý chủ quan tiêm hai mũi vaccine COVID-19, hoặc đã là F0 sẽ gần như miễn nhiễm bệnh, nếu có nhiễm bệnh cũng sẽ nhẹ.

Thêm vào đó, quận 4 có nhiều xóm lao động, các hẻm nhỏ nên việc giao lưu trong các khu dân cư khá phức tạp. May mắn là các F0 hiện thuộc các ổ dịch hộ gia đình là chủ yếu.

Bà Mai khuyến cáo các trường hợp đã tiêm vaccine dù từng là F0 cũng phải tự bảo vệ mình và nâng cao nhận thức chỉ khi nào bản thân an toàn thì gia đình, xã hội mới an toàn.

Để chăm sóc các F0, địa phương cũng có nhiều cách “ứng xử phù hợp”. Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được cho cách ly tại nhà và hướng dẫn cụ thể. Trước tình hình lực lượng tình nguyện viên đã rút phần lớn để lo việc công việc riêng, với nguồn lực hiện có việc gọi điện thoại thăm hỏi từng F0 gặp nhiều khó khăn nên địa phương đã lập ra nhiều group zalo để các F0 trao đổi thông tin tình hình sức khỏe, thủ tục giấy tờ, nhu cầu cấp thuốc với y bác sĩ cho thuận tiện hơn.

Đặc biệt, theo bà Mai, nhiều trường hợp được tư vấn dùng gói thuốc kháng virus Molnupiravir nhưng họ không dùng vì cho là thuốc gây nóng trong người. Hơn nữa, gói thuốc C cũng được cấp hạn chế, do đó nhân viên y tế đã tư vấn cho người dân tiếp cận thuốc đông y. Theo bà Mai, hiện có trên 200 F0 đăng ký sử dụng gói thuốc đông y. Theo phản hồi, khi dùng thuốc, họ cảm thấy khỏe hơn và không thấy tình trạng dễ cáu gắt, nóng như sử dụng gói C.