Ngày 18-9, tỉnh Trà Vinh phát hiện 5 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca ở TP Trà Vinh phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện dã chiến và 4 ca ở huyện Châu Thành đã được cách ly từ trước.

Tính đến nay toàn tỉnh Trà Vinh có 1.480 ca nhiễm, đã điều trị khỏi cho 1.140 bệnh nhân.



Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: BCĐ quận Bình Thủy.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính đến 17 giờ cùng ngày, Cần Thơ có thêm 18 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 ca phát hiện trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 6 ca phát hiện trong cộng đồng. Cạnh đó, trong ngày có thêm 37 ca được điều trị khỏi và 2 ca tử vong.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.136 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.254 ca đã điều trị khỏi và 77 ca tử vong.

Cùng ngày, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 30 ca dương tính, có thêm 57 bệnh nhân xuất viện và 2 ca tử vong.

Tổng số ca dương tính ghi nhận tại Đồng Tháp đến nay là 8.116 ca, trong đó, đã điều trị khỏi cho 6.960 trường hơp và có 194 bệnh nhân tử vong.

Hôm nay, Đồng Tháp đã hoàn thành công tác tiêm vaccine của đợt 9 và 10; đồng thời triển khai tiêm được hơn 6.700 liều của đợt 11, đạt 33,53%. Lũy kế, tỉnh đã tiêm được 358.067 liều (tiêm mũi 1 là 311.355 liều)

Trong ngày, UBND các huyện, TP tiếp tục thực hiện công tác cho hỗ trợ cho thêm 1.965 lao động tự do số tiền trên 2,9 tỉ đồng; 285 hộ với số tiền trên 798 đồng.

Tỉnh Vĩnh Long hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly, thêm 4 ca ra viện.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.858 ca, trong đó có 1.709 ca ra viện, 48 ca tử vong.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm bốn ca nhiễm COVID-19 mới, tất cả các trường hợp này đều về từ TP.HCM và đã được cách ly. Tính đến nay, Hậu Giang đã có 499 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 413 ca, ba ca tử vong, hiện đang cách ly điều trị 82 ca.

Liên quan đến việc phát hiện ổ dịch mới ở thị xã Long Mỹ, chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thị ủy công bố Quyết định điều động Bí thư Đảng ủy xã Long Phú về công tác tại Ban Tổ chức Thị ủy, chờ phân công nhiệm vụ mới. Cạnh đó, điều động và chỉ định Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã đến nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Long Phú. Mặt khác, tạm đình chỉ chức Chủ tịch UBND xã này và giao quyền điều hành cho một Phó Chủ tịch UBND xã.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày tỉnh này chỉ ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong tỉnh lên 1.020 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi cho 686 ca, hiện đang cách ly điều trị 314 ca.

Tính đến nay, tỉnh này đã triển khai tiêm được 167.973 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó, có 135.624 người tiêm mũi 1 và 32.349 người tiêm mũi 2.

Theo phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19, Sóc Trăng có 103 xã, phường, thị trấn ở mức bình thường mới (vùng xanh), bốn địa phương ở mức nguy cơ và chỉ còn hai địa phương nguy cơ cao.

Trong ngày 18-9, tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 197 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 65 ca trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ cùng ngày toàn tỉnh có 12.957 ca F0, trong đó có 9.736 ca được điều trị khỏi.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, hôm nay số trường hợp nhiễm COVID-19 ghi nhận trên địa bàn lên đến 287 ca.

Trong đó, huyện An Phú tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất với 150 ca (64 ca phát hiện trong chiến dịch lấy mẫu tầm soát). Huyện Phú Tân cũng ghi nhận đến 106 trường hợp (6 ca cộng đồng).

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay là 3.608 ca, trong đó có 1.975 trường hợp khỏi bệnh.