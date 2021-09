Kiên Giang xử phạt tài xế chở thuê người về từ vùng dịch Cùng ngày 4-9, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, Công an huyện Tân Hiệp vừa xử phạt tài xế TVĐ (36 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) số tiền 7,5 triệu đồng do chở thuê hai người từ vùng dịch về. Cụ thể, tối 3-9 tổ tuần tra lưu động Công an huyện Tân Hiệp phối hợp chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 huyện phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 70A-147.33 lưu thông hướng cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi rẽ vào tỉnh lộ 963 xuống địa bàn huyện Tân Hiệp. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có ba người, gồm tài xế Đ. và hai người khác. Làm việc với lực lượng chức năng, hai người này khai nhận do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế Đ. chở từ tỉnh Tây Ninh về quê với giá mỗi người là 3,5 triệu đồng.