Trưa 7-9, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã họp khẩn với huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An).



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và động viên lực lượng trực chốt ở xã Tri Lễ.

Huyện Quế Phong đã xuất hiện 5 ca F0 trong cộng đồng tại xóm Chợ (bản Liên Hợp, xã Tri Lễ) gồm vợ chồng anh TĐH (44 tuổi), chị NTT (44 tuổi) và ba con đang còn nhỏ.

Đáng chú ý, xóm Chợ là trung tâm giao thương của 3 huyện miền núi biên giới Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn. Gia đình anh H. có cửa hành buôn bán tạp hóa cho người dân trong vùng và khu vực lân cận, trong nhà có một tài xế chạy xe khách tuyến huyện Quế Phong - TP Vinh.

Hiện ngành y tế và chính quyền địa phương đã truy vết được 115 trường hợp F1, trong đó có tới 65 học sinh và 35 người tiếp xúc gần.



Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xóm Chợ, xã Tri Lễ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quế Phong không được lơ là, chủ quan, cần chủ động, quyết liệt nắm bắt kịp thời tình hình dịch để ứng phó. Tiếp tục phát huy "4 tại chỗ" trong phòng dịch, tại “điểm nóng” Tri Lễ cần thành lập một sở chỉ huy để chỉ đạo kịp thời.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thống nhất đề xuất của huyện Quế Phong là toàn xã Tri Lễ thực hiện Chỉ thị 16, riêng xóm Chợ thực hiện Chỉ thị 16 mức nâng cao, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân xóm chợ Tri Lễ.



Thông báo khẩn của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quế Phong.

Chiều 7-9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quế Phong đã có văn bản hỏa tốc, thông báo khẩn về địa điểm, phương tiện liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 ở xóm Chợ.

Theo đó, đề nghị những ai từng đến những địa điểm dưới đây liên hệ ngay trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hỗ trợ.

- Gia đình Hường Thanh (xóm Chợ) từ ngày 13-8 đến 6-9

- Khu vực xóm Chợ từ 16-8 đến 6-9

- Xe khách Tuấn Hưởng mang BKS 37B-014.04 từ ngày 16-8

- Quán Lan Lượng (bến xe chợ Vinh từ ngày 14-8

- Trạm Y tế Đồn Biên phòng Tri Lễ sáng 2-9

- Trường Tiểu học Tri Lễ 1 (xã Tri Lễ) ngày 6-9

- Trạm Y tế xã Tri Lễ ngày 6-9