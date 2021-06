Chiều 9-6, Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn với nội dung không bỏ sót người bệnh có yếu tố dịch tễ và nguy cơ, đảm bảo vận chuyển người nghi nhiễm SARS-CoV-2 an toàn.

Văn bản được gửi đến các bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và quận huyện, Phòng Y tế TP Thủ Đức và quận huyện.



Mẫu người bệnh được đưa xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: MINH TÂM

Văn bản có nội dung: “Trong giai đoạn hiện nay, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Do đó, khi người bệnh đang cư ngụ ở những vùng này đến khám bệnh tại các cơ sở y tế phải được xem là có yếu tố dịch tễ, phải được thăm khám tại buồng khám sàng lọc và thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2.

Thời gian tính địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc là vùng dịch tễ tùy thuộc diễn biến tình hình dịch tiếp theo (Sở Y tế TP.HCM sẽ có thông báo cập nhật)”.



Cũng theo văn bản của Sở Y tế, trong giai đoạn hiện nay, khi người bệnh không có yếu tố dịch tễ nhưng có một trong những triệu chứng thường gặp của COVID-19 như sốt, đau họng, ho, thay đổi vị giác, khứu giác… thì phải xem người bệnh có yếu tố nguy cơ và phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (nếu có) và RT-PCR.

Nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, tiếp tục cách ly người bệnh, triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Nếu kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính và người bệnh không có yếu tố dịch tễ, để tránh quá tải buồng cách ly, có thể cho người bệnh theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.

Trường hợp kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, bệnh viện thông báo ngay cho Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và quận huyện để cách ly, điều trị, truy vết…”.