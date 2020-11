Nguy cơ dịch COVID-19 từ nước ngoài vào rất cao

Sáng 24-11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đã hơn 80 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Một ngày có đến 77 trường hợp nhập cảnh trái phép

Kết quả trên là thành quả lớn của công cuộc phòng, chống dịch của cả nước, là điều đáng mừng của ngành y tế nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Tuy nhiên, tình hình dịch ở các nước trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, toàn cầu đã có hơn 57 triệu ca nhiễm, có lúc cao điểm thế giới ghi nhận hơn nửa triệu ca COVID-19/ngày. Điều này chứng tỏ dịch COVID-19 vẫn đang hiện hữu và nguy cơ vào Việt Nam rất cao.

Bên cạnh đó, khi càng về cuối năm các hoạt động trên cả nước càng nhiều, các sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra, đồng nghĩa với nguy cơ dịch lây lan khá lớn.

Một trong những nguy cơ xuất hiện dịch COVID-19 được bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý chính là vấn đề quản lý xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới. Theo bộ trưởng, thủ đoạn nhập cảnh trái phép ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Nêu cụ thể hơn về nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết lực lượng này đã phát hiện hơn 20.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chỉ riêng ngày 23-11 đã có 77 trường hợp.

Thiếu tướng Mạnh cho rằng do cuối năm, chuẩn bị tới tết Nguyên đán nên nhu cầu thăm thân nhân của người dân khu vực biên giới là rất lớn. Từ tháng 1-2020, dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, người dân khu vực biên giới không đi làm được nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, đặc biệt trong mùa đông lại là mùa nông nhàn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu mưu sinh, người dân tìm mọi cách để xuất nhập cảnh trái phép.



Các chiến sĩ Đồn biên phòng Bến Phố (Long An) đang tuần tra khu vực biên giới nhằm

ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép trong mùa dịch. Ảnh: MINH TÂM

Trong ngày 24-11, bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị giám đốc Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, y tế ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Có tình trạng lơ là, chểnh mảng

Liên quan tới công tác xét nghiệm COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh dù triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế liên tục đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát, tăng cường xét nghiệm nhưng số mẫu xét nghiệm chỉ khoảng 4.000 mẫu/ngày. Nếu xét nghiệm như vậy trong thời điểm này rất dễ không phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong khi đây là cách duy nhất để phát hiện ca nhiễm.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhưng vẫn có tình trạng lơ là, chểnh mảng trong giám sát, cách ly, đặc biệt là ở các khách sạn, lưu trú dân sự. Do đó, Bộ trưởng Long nhấn mạnh vai trò quản lý của các địa phương để việc quản lý cách ly được đảm bảo, chặt chẽ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19, rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch của bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng và nhân viên y tế; tăng cường tập huấn về công tác xét nghiệm, điều trị, sử dụng trang thiết bị máy thở, máy lọc máu và các thiết bị khác phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19; chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn, khi phong tỏa bệnh viện...

Trốn trong xe container, tàu hàng để nhập cảnh trái phép Nguy cơ dịch COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam còn ở chỗ nhiều người Trung Quốc vào Việt Nam sợ dịch bệnh nên không dám về, lưu trú trái phép ở các nhà nghỉ, khách sạn nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Người Việt Nam từ Lào về nước không muốn cách ly nên cũng tìm mọi cách nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, ở tuyến biển đã xuất hiện các công dân từ Brunei, Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các thủ đoạn nhập cảnh ngày càng tinh vi hơn khi có cả trường hợp trốn trong xe container, xe tải, tàu hàng, tàu cá để qua mắt lực lượng kiểm tra.