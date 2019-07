Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân tên TTP (sinh năm 1992, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) với biểu hiện nhiễm trùng toàn thân do dị ứng mỹ phẩm.



Theo lời bệnh nhân, do nghe nói nhiều người đã dùng một loại kem giúp da đẹp hơn mà lại an toàn nên cô đã đặt mua kem từ một người quen.

Ngày 18-6, P. bắt đầu sử dụng kem. Một ngày sau da cô có biểu hiện sưng tấy nhẹ, bong một lớp da mỏng. Thấy da trắng hơn nên P. tiếp tục sử dụng kem, khoảng 10 ngày sau da cô tấy đỏ, sau đó chị P. sốt, phát ban ửng đỏ khắp mặt. Đến khi toàn bộ da mặt bị phù nề, da toàn thân có ban hồng, chị P. được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.



Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị corticoid kháng histamin chống dị ứng, giảm phản ứng dị ứng, chống viêm, giảm phù nề. Sau bốn ngày điều trị da bệnh nhân bắt đầu hết sưng.



Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp dị ứng nặng nếu không điều trị sẽ có nguy cơ loét trợt da và niêm mạc, bong vảy da toàn thân, tăng nguy cơ nhiễm trùng toàn thân thể nặng.



Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn hóa mỹ phẩm. Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm chưa được kiểm định, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.