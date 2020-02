Nhập viện cấp cứu sau tết chỉ vì thèm dưa hấu

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân NTG (sinh năm 1978, quận 8, TP.HCM) bị phù phổi cấp nhập viện nguy kịch vào ngày 28-1 (tức mùng 4 tết). Trước đó, chị G. có bệnh sử bị suy thận giai đoạn cuối, đang chạy thận định kỳ.

Chị G. cho biết vào sáng 28-1, chị đi sang nhà chị gái chơi và bổ nhiều dưa hấu để ăn, sau đó chị có uống thêm nước ngọt. Đến tối cùng ngày, chị có biểu hiện ho, khó thở nên được người nhà đưa đến BV Chợ Rẫy nhập viện. Trên đường đi, chị có biểu hiện nôn ói. Tại BV Chợ Rẫy, chị được xác định bị phù phổi cấp do tiêu thụ quá nhiều nước, điều kiêng kị đối với bệnh nhân đang chạy thận. Chị G. đã được lọc thận gấp tại Khoa thận nhân tạo và tiếp tục được điều trị tại Khoa nội thận của bệnh viện.



Chị G. đang được điều trị tại Khoa nội thận BV Chợ Rẫy. Ảnh: HL

Trên giường bệnh, chị G. chia sẻ được bác sĩ nhắc nhở uống ít nước nhưng vì quá thích món dưa hấu và cũng không nghĩ món ăn này tích quá nhiều nước gây hại cho sức khỏe như vậy.

Trường hợp chị G. không phải là cá biệt, trong dịp tết vừa qua, Khoa thận nhân tạo cũng tiếp nhận bệnh nhân TML (sinh năm 1961, TP.HCM) bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ. Bệnh nhân nhập viện với biểu hiện mệt mỏi, khó thở và trước lịch chạy thận định kỳ một ngày. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trong dịp tết có ăn nhiều trái cây tươi và trái khô. Nghi ngờ bệnh nhân bị tăng kali máu có trong trái cây nên các bác sĩ đã cho bệnh nhân lọc thận. Sau lọc thận, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

TS-BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa thận nhân tạo BV Chợ Rẫy, cho biết các bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối do chức năng thận bị hư nên không thải nước và lọc được chất độc như cơ thể người bình thường. Nguyên nhân chính dễ khiến người bệnh này tử vong đa số là do ăn uống nhiều nước gây phù phổi cấp và ăn thức ăn chứa nhiều kali làm tăng kali trong máu, gây tác động đến thần kinh tim gây ngưng tim. Những loại trái cây chứa nhiều kali thường là chuối, thơm. Do đó, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải tuân thủ chế độ ăn uống theo khuyến cáo để tránh rủi ro đáng tiếc.