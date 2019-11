Nhẹ dạ tìm đến các phòng khám chặt chém

Dù báo chí đã rất nhiều lần lên tiếng, dù cơ quan quản lý đã nhiều lần xử phạt các phòng khám sai phạm, thậm chí đóng cửa, kèm các cảnh báo nhưng rất nhiều người vẫn tìm đến các phòng khám dạng này. Để đến khi tiền mất tật mang mới tìm cách kêu cứu, lên tiếng. Vì sao biết mà họ vẫn phớt lờ cảnh báo?



Sợ người quen biết, tin theo quảng cáo

“Do mang thai ngoài ý muốn nên tôi phải đình chỉ thai. Mặc dù biết bệnh viện công làm tốt và ít tốn tiền nhưng do tâm lý ngại gặp người quen nên tôi lên mạng tìm đến phòng khám tư” - chị Đ. (nhân vật trong bài viết “Bị phòng khám giữ lại qua đêm vì thiếu tiền”) nói.

Theo chị Đ., sau khi vào Google gõ hai chữ “phá thai”, hàng loạt tên phòng khám hiện ra kèm những lời quảng cáo thu hút như “Phá thai an toàn uy tín”, “Cách phá thai hiện nay”, “Phá thai không đau”, “Cách phá thai tốt nhất 2019”… “Sau đó tôi vào trang điện tử có tên dakhoathanglong.vn rồi nhấp vào mục “Danh mục bệnh”. Ngay lập tức, hàng loạt tên các loại bệnh như phá thai, nam khoa, trĩ, da liễu… xuất hiện” - chị Đ. kể.

Chị Đ. nhấp vào danh mục “Phá thai” và dòng chữ “Đa khoa Thăng Long - địa chỉ đình chỉ thai an toàn” nhanh chóng hiện ra, kèm thêm các câu “Quy trình phá thai an toàn đảm bảo sức khỏe”, “Cách làm sảy thai tự nhiên chị em cần biết”… “Dưới góc trái có phần tư vấn online. Tôi hỏi cách phá thai và chi phí thì được người tư vấn trả lời rất nhiệt tình và còn nói chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng. Nghe vậy tôi an tâm và bỏ túi trên 1 triệu đồng rồi đến Phòng khám đa khoa Thăng Long (575 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM)” - chị Đ. cho biết.

“Thế nhưng khi tôi đến đây thì mọi chuyện khác hẳn. Tôi tá hỏa khi nhẩm tính tiền xét nghiệm và điều trị những bệnh “từ trên trời rơi xuống” tổng cộng hơn 35 triệu đồng” - chị Đ. nói.

Tương tự, do sợ gặp phải người quen tại bệnh viện công nên anh T. (nhân vật trong bài “Moi tiền bệnh nhân ngay trên bàn mổ”) đưa bạn gái tới Phòng khám đa khoa Đại Việt (1505 Ba Tháng Hai, quận 11, TP.HCM) đình chỉ thai 16 tuần tuổi để rồi ôm hận.

“Tôi cũng tìm đến trang điện tử có tên phongkhamdakhoadaiviet.vn rồi nhấp chuột vào mục “Phụ sản”. Lập tức các dòng chữ “Những phương pháp phá thai và địa chỉ phá thai an toàn tại TP.HCM” và “Phá thai bằng thuốc an toàn” hiện ra” - anh T. kể.

Anh T. cũng được người tư vấn online giải thích cách thức phá thai và ra giá tiền chỉ trên 1 triệu đồng. Vậy mà khi đưa bạn gái đến thực hiện đình chỉ thai, phòng khám này vẽ thêm bệnh và “chém” anh T. hơn 30 triệu đồng.



Phòng khám đa khoa Thăng Long giữ bệnh nhân qua đêm do không có tiền trả. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sở Y tế điểm mặt công khai

ThS-BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết sở này đang thực hiện chương trình tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các cơ sở y tế sai phạm, kể cả những phòng khám có yếu tố nước ngoài. “Mục đích của việc làm trên nhằm hạn chế những phòng khám lợi dụng sự cả tin, nhẹ dạ của bệnh nhân để thực hiện những hành vi sai pháp luật” - ThS-BS Mai cho biết thêm.

“Những cơ sở y tế sai phạm hoặc bị đình chỉ hoạt động cũng được thông tin trên trang điện tử của Sở Y tế TP.HCM để dân được biết” - ThS-BS Mai nói.

ThS-BS Mai cho biết thêm hiện Sở Y tế TP.HCM đã cho ra phần mềm ứng dụng “Tra cứu nơi khám chữa bệnh” rất cần thiết cho bệnh nhân và thao tác cũng dễ dàng.

“Bệnh nhân tải phần mềm ứng dụng vào điện thoại. Khi cần khám hoặc điều trị, bệnh nhân gõ triệu chứng mắc phải vào phần mềm thì hàng loạt bệnh viện và các phòng khám có khả năng điều trị bệnh theo như mô tả hiện ra để bệnh nhân chọn lựa. Bệnh nhân cũng có thể lựa chọn bác sĩ và giờ khám bệnh để không phải chờ đợi” - ThS-BS Mai nói thêm.