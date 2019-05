Những đêm trực thầm lặng dài bất tận của bác sĩ nội soi

Ăn vội tô hủ tíu dưới căn tin, bác sĩ (BS) Vũ gấp gáp lên Phòng nội soi can thiệp phụ BS Thuận thực hiện ca ERCP (nội soi mật tụy ngược dòng) cấp cứu cho cụ ông 96 tuổi bị nhiễm trùng đường mật do sỏi kẹt đoạn cuối ống mật chủ. Trường hợp này nếu để lâu có thể dẫn đến sốc, tử vong cần nội soi can thiệp lấy sỏi.

“Ông có cái răng giả nào không?”

Dự báo ca nội soi phức tạp, bệnh nhân lớn tuổi, có túi thừa, nhiều bệnh lí đi kèm cần thực hiện nhanh nên BS Thuận đã yêu cầu phải chuẩn bị sẵn đầy đủ dụng cụ cho mọi tình huống có thể xảy ra. Một BS khoa gây mê hồi sức cũng được huy động. “Đối với những ca có khả năng bệnh nhân cựa quậy hoặc không hợp tác, ảnh hưởng đến việc làm thủ thuật cần thiết phải gây mê để họ nằm yên” – BS gây mê hồi sức chia sẻ.



Các bác sĩ đang thực hiện ca nội soi gắp sỏi ống mật chủ cho cụ ông 98 tuổi. Ảnh: HL

Điều dưỡng viên trước khi thực hiện thủ thuật hỏi bệnh nhân: “Ông có cái răng giả nào không?”. Thấy cụ lắc đầu anh mới cho ngậm miếng ngáng miệng để bảo vệ ống soi và ra hiệu cho BS Thuận thực hiện thủ thuật. Anh giải thích: “Tôi hỏi vậy vì sợ ông có răng giả, khi gây mê không biết gì nuốt vào sẽ nguy hiểm”.

Sau 10 phút căng thẳng, BS Thuận đã tiếp cận được “thủ phạm” là hai viên sỏi đang lấp ống mật chủ gây ứ mật khiến bệnh nhân đau. Sau khi bơm thuốc cản quang chụp hình, xác định chính xác vị trí, BS Thuận dùng dụng cụ lấy hai viên sỏi ra khỏi đường mật bệnh nhân.

Một lát sau, BS Vũ tiếp tục nhận cuộc gọi từ phòng mổ cho hay có một ca xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, biến chứng của xơ gan, cần nội soi cầm máu tại phòng mổ. Bệnh nhân 20 tuổi nhưng có tiền sử viêm gan B, C. Hai tháng trước bệnh nhân phát hiện bệnh u gan và tự ý điều trị thuốc nam, diễn tiến ói ra máu nên được người nhà đưa vào BV cấp cứu.

Sau khi hội chẩn với BS gây mê, nhận định bệnh nhân có chức năng gan kém, u gan, xơ gan, đào thải thuốc kém nên các BS quyết định làm thủ thuật cho bệnh nhân lúc tỉnh táo, không “dám” cho thuốc tiền mê. Sau 30 phút xử trí, BS Vũ đã thắt được tĩnh mạch thực quản giãn vỡ.

Trở lại phòng trực thiếp đi một lát, BS Vũ lại bị đánh thức vào 1 giờ sáng khi điện thoại từ phòng mổ báo có ca xuất huyết tiêu hóa do xơ gan, uống rượu quá nhiều. Sau 30 phút can thiệp, điểm chảy máu đã được khống chế. Đến 3 giờ sáng, BS Vũ lại thực hiện cầm máu thành công cho một ca xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng.

BS Vũ cho biết, đối với các trường hợp này có hai tình huống xảy ra khi nội soi thất bại: “Tùy theo đánh giá lâm sàng, các bệnh lý đi kèm bệnh nhân sẽ được chuyển can thiệp mạch máu để cầm máu, nếu không đáp ứng thì có thể sẽ phải mổ mở. Mổ mở là phương án cuối cùng vì hậu phẫu nặng nề, mất máu, nhiễm trùng, nằm lâu, nhất là bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nội khoa nhiều...”.

Chỉ mong được thở chậm một chút

Được mệnh danh “bàn tay vàng” vì khá mát tay khi nội soi các dị vật đường hô hấp, BS Phạm Thị Vân Thanh đã có ngót nghét gần 20 năm gắn bó với nghề.

BS Thanh chia sẻ, khi được nhận vào làm tại BV Chợ Rẫy chị làm ở lĩnh vực hô hấp. Lúc này nội soi hô hấp bằng ống soi mềm mới được áp dụng tại BV và chị đã tham gia thực hiện kỹ thuật này. Ấn tượng về hiệu quả của nó nên chị dành thời gian, công sức học hỏi nâng cao kỹ thuật nội soi này. Thường mỗi ca bệnh nội soi hô hấp mất từ 30- 45 phút, nhưng những trường hợp khó và nặng như dị vật đường thở, ekip có thể mất 2-3 giờ để lấy dị vật.



Bác sĩ Vân Thanh và những lần căng thẳng nội soi đường hô hấp. Ảnh: HL

“Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều sau khi nghe điện thoại phòng mổ gọi, đồng nghiệp hoảng hốt thông báo có một trường hợp bỏng nặng đường hô hấp trên một phụ nữ có thai khoảng 40 tuần tuổi, khả năng thai đang ngạt. Tôi ào vào phòng mổ mà chỉ kịp choàng áo khoác, các BS sản khoa đang chờ tôi đặt được ống thở để họ mổ bắt con. Bệnh nhân thì vật vã, bỏng biến dạng toàn bộ khuôn mặt và cổ, đứa bé trong bụng đạp liên hồi. Trong vòng một phút tôi đã đặt được ống thở, hút đàm, bụi khói và ngay sau đó tôi cũng nghe tiếng em bé khóc, xúc động rơi nước mắt. Vậy đấy, nghề này đòi hỏi cả áp lực thời gian và cả sự chính xác mới giành giật được sự sống cho bệnh nhân. Đôi khi cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch xong thì BS mệt nhoài, chỉ mong được thở chậm lại, thư giãn một chút”, BS Thanh tâm sự.

BS Hồ Đăng Quý Dũng, Trưởng Khoa nội soi BV Chợ Rẫy, cho hay từng chứng kiến nhiều trường hợp ngạt thở hít khói, chủ yếu trong các vụ cháy, trong đó có cả vụ cháy chung cư Carina (quận 8) mới đây. “Với những trường hợp này, đường thở bệnh nhân hoàn toàn tắc nghẽn do khói đóng đầy. Để cứu sống bệnh nhân chúng tôi chỉ có phương pháp nội soi hút bụi khói, thủ thuật nội soi phải được thực hiện khẩn cấp tại khoa cấp cứu để giành giật sự sống với Thần Chết. Thủ thuật được thực hiện càng sớm thì khả năng sống sót càng cao. Tuy nhiên, điều trăn trở hiện nay của chúng tôi là kỹ thuật nội soi hô hấp chưa được triển khai ở tuyến địa phương nên đa số bệnh nhân bị ngạt khói đã chết não hoặc tử vong khi được chuyển đến BV Chợ Rẫy”, BS Dũng cho hay.

Cũng theo BS Dũng, khoa Nội soi của BV Chợ Rẫy hiện có 11 phòng nội soi. Trung bình hằng ngày tiếp nhận 350-380 ca, trong đó khoảng 10 ca cấp cứu Nhu cầu nội soi chẩn đoán và điều trị ngày càng cao nên bệnh nhân khi đến khám, điều trị vẫn còn tình trạng phải chờ đợi.