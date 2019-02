Ông già, bà cả 'rủ' nhau vô bệnh viện ngày đầu năm

Có mặt tại khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định TP.HCM trong những ngày đầu năm, phóng viên (PV) Pháp Luật TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp người lớn tuổi bị tai nạn.

Tại khu vực điều trị chấn thương, PV thấy ba bà và một ông nằm cạnh nhau.



Ba bà và một ông lớn tuổi nằm ở khu vực điều trị tai nạn. Ảnh: TRẦN NGỌC



Bà NTTM (64 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết do phòng tắm trong nhà còn ướt nên bà bị trượt ngã khi vừa bước vào. Kết quả đầu bị vết rách khá dài do va vào bồn cầu. Tuy nhiên bà M. may mắn vì không bị chấn thương sọ não.

Trong khi đó, ông TVK (70 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị gãy chân trái chờ bó bột.

“Ngày nào tôi cũng đứng trên chiếc ghế gỗ có nấc thang để đốt nhang bàn thờ gia tiên. Tối mùng Một tết, đốt nhang xong tôi bước xuống thì bị hụt chân” – ông K. cho biết.



Tương tự, bà VTH (68 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị gãy tay phải sau khi trượt ngã.

“Trong nhà đặt những tấm thảm nhỏ ở phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Chiều mùng Một tết, tôi bước trên tấm thảm để vô phòng ăn thì bất ngờ tấm thảm bị trượt khiến tôi ngã về sau. Tôi luýnh quýnh chống tay phải và bị gãy” – bà H. nói.

Bác sĩ (BS) Bá Duy Khương, khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định, cho biết những người lớn tuổi rất dễ trượt ngã và thường để lại những hậu quả nghiêm trọng như gãy chân, tay… do loãng xương. Ngoài ra còn dễ có nguy cơ chấn thương đầu.

“Do vậy, con cháu luôn để mắt tới cha mẹ, ông bà và nên loại bỏ các vật dụng, yếu tố dễ có nguy cơ gây trượt ngã để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra” – BS Khương nói.