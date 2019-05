Phụ huynh giám sát bữa ăn học đường

“Con tôi đang học bán trú tại một trường tiểu học trên địa bàn quận 12, TP.HCM. Trường này ký hợp đồng với một cơ sở cung cấp suất ăn sẵn để phục vụ cơm trưa cho học sinh (HS)” - bà Hương (34 tuổi, ở TP.HCM) nói.



Ba bên khảo sát điều kiện an toàn thực phẩm

Theo bà Hương, mỗi khi con về than “cơm ở trường không ngon, thức ăn ở trường nguội lạnh” là bà thấy lo lo. “Tôi rất sợ con bỏ mứa cơm canh ở trường vì ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập. Không chỉ tôi, nhiều phụ huynh khác luôn phập phồng lo ngộ độc thực phẩm xảy ra ở trường” - bà Hương nói thêm. “Để an tâm, mỗi tháng tôi cùng hội cha mẹ HS kết hợp nhà trường đến khảo sát các điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) tại cơ sở cung cấp suất ăn sẵn”.

Ông M. (hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết do còn nhỏ nên cơ địa HS lớp 1, lớp 2 rất nhạy cảm với thức ăn. “Sau bữa ăn, nếu không có chuyện gì xảy ra, HS vẫn vui chơi bình thường là ban giám hiệu nhà trường mới an tâm. Chỉ vài HS ói mửa, đau bụng, tiêu chảy… là cả trường đứng ngồi không yên” - ông M. nói.

Theo ông M., nhà trường hợp đồng với một cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có đầy đủ giấy tờ. Nhà trường cũng yêu cầu cơ sở này mua nguyên liệu thực phẩm tại những đơn vị uy tín. “Ngoài thực đơn hằng ngày do nhà trường đưa ra, ban giám hiệu cùng hội cha mẹ HS và các bậc phụ huynh mỗi tháng tới khảo sát điều kiện ATTP tại cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Nhà trường cũng đề nghị cơ sở cho xem hồ sơ nguồn gốc thực phẩm” - ông M. cho biết.

Trong khi đó, ông H. (chủ cơ sở cung cấp suất ăn sẵn ở quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết cơ sở sẵn sàng đón tiếp nhà trường và phụ huynh HS đến khảo sát các điều kiện ATTP. “Thấy cơ sở sạch sẽ, gọn gàng, nguyên liệu thực phẩm lại có chứng từ hợp lệ…, nhà trường và phụ huynh HS sẽ an tâm” - ông H. chia sẻ.



Một cơ sở cung cấp suất ăn sẵn đang phân chia thức ăn cho học sinh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn còn

“ATTP ở trường học rất quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường học mặc dù hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn nhưng chưa thường xuyên kiểm soát từng loại thực phẩm mà cơ sở dùng chế biến món ăn cho HS”.

Ông Nguyễn Văn Gia Thụy, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, đưa ra nhận định trên tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ATTP trong trường học trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017-2019 được tổ chức vào ngày 10-5.

“Chưa hết, vai trò giám sát cơ sở cung cấp suất ăn sẵn của cha mẹ HS chưa chặt chẽ. Một số trường chưa công khai nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, món ăn hằng ngày cho phụ huynh HS theo dõi nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho HS khi sử dụng bữa ăn hằng ngày ở trường” - ông Thụy nêu quan điểm.

Theo ông Nguyễn Đại Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý ngộ độc, Ban quản lý ATTP TP.HCM, trên địa bàn TP hiện có hơn 1.970 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Trong đó, trên 290 trường hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn để phục vụ HS.

Trong năm học 2018-2019, Ban quản lý ATTP cùng với Sở GD&ĐT xây dựng sáu quận thí điểm việc tiếp nhận nguồn nguyên liệu thực phẩm đảm bảo an toàn trong các bếp ăn tập thể, căn tin trường học gồm các quận 3, 5, 6, 8, 11, Bình Thạnh và Tân Bình. Các cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin trường học của sáu quận thí điểm này chỉ sử dụng nguyên liệu thực phẩm được cung cấp từ các cơ sở nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được công nhận của TP, hoặc các cơ sở đạt các chứng nhận HACCP hay ISO 22000, VietGAP, GlobalG.A.P…

“Đặc biệt, Ban quản lý ATTP TP.HCM khuyến khích nhà trường và hội cha mẹ HS tổ chức kiểm tra, giám sát việc đảm bảo ATTP tại những cơ sở cung cấp suất ăn sẵn” - ông Ngọc nói thêm.