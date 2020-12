Quảng Nam: Bé sơ sinh bị gãy xương đùi khi sinh mổ

Ngày 22-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về sự cố y khoa làm bé sơ sinh bị gãy xương đùi.

Theo đó, ngày 2-12, Phòng sinh Khoa Sản hội chẩn mổ lấy thai cho sản phụ Nguyễn Thị M. (19 tuổi) với chẩn đoán thai con so 40 tuần chuyển dạ, ngôi ngược.

Hai phẫu thuật viên của ekip mổ lấy thai cho sản phụ M. là BS CK1 Nguyễn Thị Ngọc Ý và BS Nguyễn Thế Tuấn. Trong quá trình phẫu thuật lấy thai, tử cung bị co bóp chặt nên khi lấy thân em bé khó khăn.



Hình ảnh chụp X-quang xác định bé bị gãy xương đùi trái. Ảnh: BV

Bé được lấy ra khỏi bụng mẹ với cân nặng 3,1 kg và thực hiện da kề da trong phòng mổ, phòng hồi tỉnh. Bé phản xạ và hoạt động tay chân không có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc hậu phẫu, các BS phát hiện vùng đùi trái của bé sưng nề nhẹ nên chụp X-quang vùng chậu đùi trái. Kết quả xác định bé bị gãy xương đùi trái.

Các BS đã nén bó bột chậu đùi bàn chân trái cho bé. Sau bó bột, hình ảnh chụp X-quang không thấy biểu hiện di lệch, các ngón chân của bàn chân trái hoạt động tốt.

Ông Nguyễn Đạt, Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận thông tin vụ việc, Phòng Nghiệp vụ y đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu bệnh viện báo cáo.

Theo ông Đạt, Phòng Nghiệp vụ y xác định các BS làm việc đúng quy trình, chuyên môn kỹ thuật, thái độ phục vụ tốt. Tuy nhiên, các BS còn thiếu sót khi không tư vấn hết sự cố y khoa cho gia đình và sản phụ trước khi thực hiện ca phẫu thuật.

“Đây là sự cố y khoa, không phải do BS yếu kém do khi mổ tử cung co bóp chặt làm ảnh hưởng thao tác khiến bé bị gãy xương” - ông Đạt khẳng định.

Ông Đạt cho biết thêm, hiện sức khoẻ của bé ổn định, các BS đang theo dõi, chuẩn bị tháo bột và cho xuất viện.