Rà soát các ca tai biến do thuốc gây tê

Công an TP Đà Nẵng vào cuộc Chiều 22-11, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, Công an TP đã giao cơ quan CSĐT vào cuộc để phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế làm rõ vụ các sản phụ tử vong và nguy kịch sau sinh mổ tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng. “Công an sẽ cùng thanh tra phối hợp để tìm hiểu, xác minh nguyên nhân sự việc. Đây là sự cố y khoa nên phải qua các bước chứng minh khoa học mới có thể xác định được nguyên nhân, từ đó xác định có hay không dấu hiệu tội phạm để tiến hành các bước tiếp theo” - Đại tá Mưu nói. HẢI HIẾU