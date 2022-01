Sản phụ nếu không may nhiễm bệnh thủy đậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ viêm phổi do virus varicella (virus gây bệnh thủy đậu) 10 - 20%, trong số người viêm phổi do virus này nguy cơ tử vong lên đến 40%. Phụ nữ chuẩn bị có thai nên hoàn thành lịch tiêm ngừa thủy đậu trước khi có thai ít nhất 3 tháng và khám thai định kỳ, phòng ngừ đầy đủ khi ở cùng với người triệu chứng giống như bị sốt siêu vi và đến ngay các cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng bất thường.