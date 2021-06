Sáng 28-6, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 97 ca mắc mới (BN15644-15740) trong nước tại TP.HCM (62), Phú Yên (10), Nghệ An (9), Long An (6), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Bắc Giang (2). Cụ thể:



Tại Phú Yên: 10 ca bệnh (BN15644-BN15647, BN15673-BN15678) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26 và 27-6-2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Bắc Ninh: 4 ca bệnh (BN15648-BN15651) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu 4 - Tiền An, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26 và 27-6-2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Lạng Sơn: 2 ca bệnh (BN15652-BN15653) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Quảng Ninh: 2 ca bệnh (BN15654-BN15655) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: là F1 của BN14245, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Tại Long An: 6 ca bệnh (BN15656-BN15661) ghi nhận tại tỉnh Long An: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

Tại Nghệ An: 9 ca bệnh (BN15662-BN15667, BN15669-BBN15671) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa.

Tại Bắc Giang: 2 ca bệnh (BN15668, BN15672) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

TP.HCM: 62 ca bệnh (BN15679-BN15740) ghi nhận tại TP.HCM: 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.